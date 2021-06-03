Мінус 9 пунктів: усе менше українців вважають себе здоровими, — опитування

Чоловіки порівняно з жінками набагато оптимістичніше оцінюють стан свого здоров'я.

У квітні 2021 року 40% дорослих жителів України оцінювали свій стан здоров'я як хороший або дуже хороший, а 14% — як поганий або дуже поганий. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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За рік частка тих, хто вважає себе здоровим, зменшилася на 9 процентних пунктів. Виросла на 8 п.п. частка тих, хто оцінює своє здоров'я посередньо.

Найчастіше вважають себе здоровими респонденти у віці від 18 до 29 років — 66%. У групі 30-39 років таких 57%, 40-49 років — 47%, 50-59 років — 28%, 60-69 років — 16%. Серед людей у віці 70 років і старше таких 13%.

Чоловіки частіше, ніж жінки, оцінюють своє здоров'я як хороше або дуже хороше: 50% проти 32%.

Зберігається також зв'язок між станом здоров'я і рівнем добробуту. Так, якщо серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали 14%, то серед людей з високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) таких 47%, а серед людей з дуже високим рівнем фінансового забезпечення — 64%.

Підтверджено, що стан здоров'я є важливим фактором для відчуття щастя. Серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров'я, щасливими почуваються 85%, а серед тих, хто має поганий або дуже поганий стан здоров'я, щасливими себе назвали тільки 40%.

Опитування проводилося з 16 по 22 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для населення у віці 18 років і старше. У ході опитування проведено 2003 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — близьких до 25%, 1,5% — близьких до 10%.

Нагадаємо, переважна частина (77%) українців переконані, що рішення про введення в країні ринку землі сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі.

Другий рік президента Володимира Зеленського на "відмінно" оцінюють 4% українців, "добре" — 20%, "задовільно" — 34%, "незадовільно" — 23%, "жахливо" — 19%.