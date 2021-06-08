В Украине появилось посольство Ирландии

Уже в ближайшее время Киев ждет сдвигов в упрощении процедуры получения ирландских виз для украинцев.

В Украине впервые начало работать посольство Ирландии, 7 июня замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Гили.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, начало посольства будет способствовать активизации диалога между двумя странами.

"Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины", — сказал Боднар.

Стороны также обсудили подготовку визита ирландского МИДа в Украину в текущем году.

Ирландия признала Украину в конце декабря 1991 года. Уже 1 апреля 1992 года были установлены дипломатические отношения между двумя странами. С 2000 года в Украине и Ирландии функционируют почетные консульства. В то же время посол Ирландии в Праге являлся послом Украины по совместительству.

Напомним, количество граждан Украины, у которых есть действующий вид на жительство в Польше, превысило 250 тысяч. Около 80% граждан Украины получили разрешение на временное проживание в Польше, которое может действовать до трех лет. По словам Дудзяка, около 73% из них выдают из-за работы, около 12% — из-за семейных вопросов, а около 5% — из-за образования.

Напомним, в январе сообщалось, что украинцы массово выезжали на работу за границу, стоя в очередях по 10 часов.

Сообщалось также, что в январе 2021 года украинцы получили почти на 9% меньше денег из-за границы, чем годом ранее.