В Україні з'явилося посольство Ірландії

Уже найближчим часом Київ чекає на зрушення у спрощенні процедури отримання ірландських віз для українців.

В Україні вперше почало працювати посольство Ірландії, 7 червня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.

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Як повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ, початок посольства сприятиме активізації діалогу між двома країнами.

"Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення найближчим часом у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України", — сказав Боднар.

Сторони також обговорили підготовку візиту ірландського МЗС в Україну в поточному році.

Ірландія визнала Україну в кінці грудня 1991 року. Уже 1 квітня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між двома країнами. З 2000 року в Україні та Ірландії функціонують почесні консульства. У той же час посол Ірландії в Празі був послом України за сумісництвом.

Нагадаємо, кількість громадян України, які мають дійсний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 250 тисяч. Близько 80% громадян України отримали дозвіл на тимчасове проживання в Польщі, який може діяти до трьох років. За словами Дудзяка, близько 73% з них видають через роботу, близько 12% — через сімейні питання, а близько 5% — через освіту.

Нагадаємо, що в січні повідомлялося, що українці масово виїжджали на роботу за кордон, стоячи в чергах по 10 годин.

Повідомлялося також, що в січні 2021 року українці отримали майже на 9% менше грошей з-за кордону, ніж роком раніше.