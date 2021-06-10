Оценки благополучия украинцев стали максимальными с 2012 года, – КМИС

Украинцы гораздо больше довольны собственной жизнью, чем жизнью страны.

В апреле общая оценка ситуации в стране была отрицательная, индекс равен -32. Своей собственной жизнью украинцы довольны намного больше – индекс выше на 47 пунктов и составляет +15.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.

Для оценки и мониторинга общественного и индивидуального самочувствия КМИС разработал два индекса: Индекс восприятия общественного благополучия (ИОБ) и индекс индивидуального благополучия (ИИБ). Значения индексов могут колебаться от -100 до +100 баллов, где -100 указывает на самые низкие оценки ситуации и неудовлетворенность, а +100 – на общую удовлетворенность ситуацией в стране или собственной жизнью.

[ + – ] Динамика индексов благополучия

Первый индекс интегрирует общую оценку ситуации в стране (в том ли направлении движемся), оценку экономической ситуации и перспективы развития, а второй – оценку своего здоровья, счастья, благополучия и перспективы изменения уровня благосостояния семьи.

Большая разница в апрельских показателей индексов говорит о том, что, несмотря на все трудности, украинцы в среднем гораздо больше довольны своей жизнью, чем жизнью страны

Среди составляющих ИОБ самая низкая оценка приходится на экономическое состояние Украины – среднее значение показателя составляет -54 балла. Ожидания того, какой будет жизнь в стране, респонденты оценили в -18 баллов. Средняя оценка правильности направления развития Украины составляет -24 балла. Исследователи отмечают, что именно благодаря росту этого показателя происходит общее повышение ИОБ.

Рост ИИБ произошел преимущественно за счет повышения уровня оптимизма в отношении жизни семьи в будущем и роста оценок материального положения семьи, которые, тем не менее, остаются отрицательными.

[ + – ] Динамика составляющих индексов благополучия

КМИС провел опрос с 16 по 22 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютер) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,4%.

Напомним, в апреле 40% взрослых жителей Украины оценивали свое состояние здоровья как хорошее или очень хорошее, а 14% – как плохое или очень плохое. Мужчины в сравнении с женщинами гораздо оптимистичнее оценивают состояние своего здоровья.

В ходе опроса, проведенного в мае группой "Рейтинг", 25% респондентов ответили, что уже переболели коронавирусом, 69% считают, что еще не болели. В марте переболевших было 24%, а в январе – 16%.