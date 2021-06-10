Оцінки благополуччя українців стали максимальними з 2012 року, — КМІС

Українці набагато більше задоволені своїм життям, ніж життям країни.

У квітні загальна оцінка ситуації в країні була негативна, індекс дорівнює -32. Своїм власним життям українці задоволені набагато більше — індекс вище на 47 пунктів і становить +15.

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Про це свідчать дані опитування, проведеного КМІС.

Для оцінки та моніторингу суспільного та індивідуального самопочуття КМІС розробив два індекси: Індекс сприйняття суспільного благополуччя (ІСБ) та індекс індивідуального благополуччя (ІІБ). Значення індексів можуть коливатися від -100 до +100 балів, де -100 вказує на найнижчі оцінки ситуації та незадоволеність, а +100 — на загальну задоволеність ситуацією в країні або власним життям.

[ + – ] Динаміка індексів благополуччя

Перший індекс інтегрує загальну оцінку ситуації в країні (в тому напрямку рухаємося), оцінку економічної ситуації та перспективи розвитку, а другий — оцінку свого здоров'я, щастя, благополуччя і перспективи зміни рівня добробуту сім'ї.

Велика різниця в квітневих показниках індексів говорить про те, що, незважаючи на всі труднощі, українці здебільшого набагато більше задоволені своїм життям, ніж життям країни.

Серед складників ІСБ найнижча оцінка припадає на економічний стан України — середнє значення показника становить -54 бали. Очікування того, яким буде життя в країні, респонденти оцінили у -18 балів. Середня оцінка правильності напрямку розвитку України становить -24 бали. Дослідники зазначають, що саме завдяки зростанню цього показника відбувається загальне підвищення ІСБ.

Зростання ІІБ сталося переважно за рахунок підвищення рівня оптимізму щодо життя сім'ї в майбутньому і зростання оцінок матеріального становища сім'ї, які, тим не менш, залишаються негативними.

[ + – ] Динаміка складників індексів благополуччя

КМІС провів опитування із 16 по 22 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено 2 003 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, в квітні 40% дорослих жителів України оцінювали свій стан здоров'я як хороший або дуже хороший, а 14% — як поганий або дуже поганий. Чоловіки порівняно із жінками набагато оптимістичніше оцінюють стан свого здоров'я.

У процесі опитування, проведеного в травні групою "Рейтинг", 25% респондентів відповіли, що вже перехворіли коронавірусом, 69% вважають, що ще не хворіли. У березні тих, хто перехворіли, було 24%, а в січні — 16%.