Коронавирус в Украине: за сутки снова госпитализировали меньше тысячи человек

За сутки по стране освободилось 41 место для COVID-пациентов. Больше всего занятых "кислородных" коек в Харьковской и Хмельницкой областях.

По состоянию на вечер 10 июня по Украине заняты 6 958 из 41 095 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (16,93% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Министерства здравоохранения.

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Примечательно, что по состоянию на вечер 9 июня по стране были заняты 6 999 из 41 052 коек (17,05%). Из этого следует, что количество заполненных мест для COVID-пациентов по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на 41.

За 10 июня в медучреждениях по Украине с подозрением или диагнозом COVID-19 оказались 761 человек, что на 24 больше, чем накануне (737).

Выписали же из больниц за сегодня 897 COVID-пациентов, что на 254 меньше, чем сутками ранее (1 151).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 10 июня:

Днепропетровская область — 69 случаев;

Харьковская область — 63;

г. Киев — 59;

Киевская область — 57;

Одесская область — 54.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 10 июня:

Ровенская область — 86 человек;

Днепропетровская область — 83;

Донецкая область — 80;

Запорожская область — 64;

Харьковская область — 60.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 10 июня:

Харьковская область — 29,52%;

Хмельницкая область — 24,36%;

Сумская область — 21,77%;

Волынская область — 21,55%;

Черновицкая область — 21,27%.

Всего же по состоянию на вечер 10 июня в Украине заняты 16,40% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов (сутками ранее было 16,37%).

Отметим, за вчера, 9 июня, по стране зафиксировали 1 785 новых случая заражения COVID-19, среди которых — 73 медработника и 77 детей. За сутки умерло 97 человек.

Напомним, в Минздраве сообщили, что на ближайших выходных — 12 и 13 июня — по Украине будут работать уже 35 центров вакцинации от коронавируса.