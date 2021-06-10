Коронавірус в Україні: за добу знову госпіталізували менше тисячі чоловік

За добу по країні звільнилося 41 місце для COVID-пацієнтів. Найбільше зайнятих "кисневих" ліжок у Харківській і Хмельницькій областях.

Станом на вечір 10 червня по Україні зайняті 6 958 з 41 095 доступних місць для пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (16,93% від загальної кількості). Про це свідчать дані з офіційного сайту Міністерства охорони здоров'я.

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Примітно, що станом на вечір 9 червня по країні були зайняті 6 999 з 41 052 ліжок (17,05%). З цього випливає, що кількість заповнених місць для COVID-пацієнтів порівняно з вчорашнім днем зменшилося на 41.

За 10 червня в медустановах по Україні з підозрою або діагнозом COVID-19 опинилася 761 особа, що на 24 більше, ніж напередодні (737).

Виписали ж з лікарень за сьогодні 897 COVID-пацієнтів, що на 254 менше, ніж добою раніше (1 151).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 10 червня:

Дніпропетровська область — 69 випадків;

Харківська область — 63;

м Київ — 59;

Київська область — 57;

Одеська область — 54.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 10 червня:

Рівненська область — 86 осіб;

Дніпропетровська область — 83;

Донецька область — 80;

Запорізька область — 64;

Харківська область — 60.

Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 10 червня:

Харківська область — 29,52%;

Хмельницька область — 24,36%;

Сумська область — 21,77%;

Волинська область — 21,55%;

Чернівецька область — 21,27%.

Усього ж станом на вечір 10 червня в Україні зайняті 16,40% "кисневих" ліжкомісць для COVID-пацієнтів (добою раніше було 16,37%).

Зазначимо, за вчора, 9 червня, по країні зафіксували 1 785 нових випадків зараження COVID-19, серед яких — 73 медпрацівники і 77 дітей. За добу померло 97 осіб.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що на найближчих вихідних — 12 і 13 червня — по Україні працюватимуть уже 35 центрів вакцинації від коронавірусу.