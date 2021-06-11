Бюджет, возможно, недополучил почти 3 млрд гривен: налоговики пришли с обысками в "Нафтогаз"

Государственная фискальная служба проводит обыски в "Нафтогазе Украины", который подозревают в неуплате НДС на крупную сумму.

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в АО "НАК Нафтогаз Украины".

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Как в пятницу, 11 июня сообщила в Facebook пресс-служба ведомства, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

ГФС утверждает, что с октября 2015 года по настоящее время должностные лица Нафтогаза не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у Газпрома, в результате чего госбюджет недополучил 2,7 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в ГТС Украины, однако Нафтогаз не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС" –, заявили в фискальной службе.

В ведомстве утверждают, что уже собрано достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

Ранее во Львове руководителя филиала национальной компании "Нафтогаз України" задержали во время получения взятки в миллион гривен за подключение к электросети.

Напомним, с 20 мая "Нафтогаз" перестал регулировать цену на газ для теплокоммунэнерго, которые смогут самостоятельно заключать контракты с местными властями. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот шаг позволит создать в Украине полноценный газовый рынок.

Фокус выяснил, с чем связаны кадровые перестановки в руководстве Группы "Нафтогаз" и что теперь ожидает крупнейшую госкомпанию Украины.