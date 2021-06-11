Бюджет, можливо, недоотримав майже 3 млрд гривень: податківці прийшли з обшуками в "Нафтогаз"

Державна фіскальна служба проводить обшуки в "Нафтогазі України", який підозрюють у несплаті ПДВ на велику суму.

Державна фіскальна служба України проводить обшуки в АТ "НАК Нафтогаз України".

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Як у пʼятницю, 11 червня повідомила у Facebook пресслужба відомства, триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого ухилення посадових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

ДФС стверджує, що з жовтня 2015 року посадові особи Нафтогазу не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного в Газпрому, у результаті чого держбюджет недоотримав 2,7 млрд гривень податку на додану вартість.

"Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ з ГТС України, проте Нафтогаз не оформляє документи щодо постачань газу і не підписує актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ практично не поставляється, а надається послуга балансування газу в ГТС" —, заявили у фіскальній службі.

У відомстві стверджують, що вже зібрано достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

Раніше у Львові керівника філії національної компанії "Нафтогаз України" затримали під час отримання хабаря в мільйон гривень за підключення до електромережі.

Нагадаємо, з 20 травня "Нафтогаз" перестав регулювати ціну на газ для теплокомуненерго, які зможуть самостійно укладати контракти з місцевою владою. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, цей крок дозволить створити в Україні повноцінний газовий ринок.

Фокус зʼясував, з чим повʼязані кадрові перестановки в керівництві Групи "Нафтогаз" і що тепер очікує найбільшу держкомпанію України.