Украине нужны ракеты, которые достанут до Урала, – генерал ВСУ (видео)

Игорь Романенко считает, что выход нашей страны из Договора о ракетах средней и малой дальности – "вопрос времени".

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, считает, что Украине необходимо разработать собственные ракеты с большей дальностью.

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Как заявил генерал-лейтенант в эфире Четвертого канала, Украина не должна полагаться лишь на помощь со стороны Североатлантического альянса, ей надо создавать свое высокоточное ракетное оружие.

Романенко напомнил, что на данный момент наша страна ограничена в производстве этих ракет в связи с подписанным Договором о ракетах средней и малой дальности, однако выход из этого соглашения, по его словам, – дело времени.

"Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.

[ + – ] Заявление Игоря Романенко

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандистской внутренней накачкой" слова президента РФ Владимира Путина о том, что вступление нашей страны в НАТО является "красной линией".

О том, что в случае вступления Украины в НАТО "время полета ракет от Харькова до Москвы уменьшится до 7-10 минут" Путин заявил в интервью одному из российских телеканалов.

Также сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.