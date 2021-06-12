Україні потрібні ракети, які дістануть до Уралу, — генерал ЗСУ (відео)

Ігор Романенко вважає, що вихід нашої країни з Договору про ракети середньої і малої дальності — "питання часу".

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко, вважає, що Україні необхідно розробити власні ракети з більшою дальністю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як заявив генерал-лейтенант у ефірі Четвертого каналу, Україна не повинна покладатися лише на допомогу з боку Північноатлантичного альянсу, їй треба створювати своє високоточне ракетне озброєння.

Романенко нагадав, що на даний момент наша країна обмежена у виробництві цих ракет в зв'язку з підписаним Договором про ракети середньої і малої дальності, однак вихід з цієї угоди, за його словами, – справа часу.

"Ми все одно будемо займатися такими ракетами, які будуть діставати, для нашого спокою, до Уралу, скажімо. Ці ракети, в першу чергу, повинні бути українські, а не розраховувати на натовські", – сказав Романенко.

[ + – ] Заява Ігоря Романенка

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандистським внутрішнім накачуванням" слова президента РФ Володимира Путіна про те, що вступ нашої країни в НАТО є "червоною лінією".

Про те, що в разі вступу України в НАТО "час польоту ракет від Харкова до Москви зменшиться до 7-10 хвилин" Путін заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Також повідомлялося, що російський президент Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору з відкритого неба.