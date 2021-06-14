К "повешенному" на фасаде офиса ОПЗЖ в Мариуполе дорисовали слова "мрази" (фото)
Если верить заявлению представителей политсилы, то это уже шестое подобное нападение за последние восемь месяцев.
Неизвестные совершили нападение на здание, в котором находится общественная приемная ячейки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Мариуполе, разрисовав его фасад словами "мрази".
Соответствующим фото поделился на своей странице в Facebook журналист Вахтанг Кипиани.
"Так выглядит офис партии Медведчука в Мариуполе", — отметил Кипиани.
Примечательно, что незадолго до этого, в ночь с 8 на 9 июня, неизвестные напали на это же здание, повредив партийную символику и нарисовав на нем повешенного человека. Тогда в партии заявляли, что это уже пятый такой случай за последние восемь месяцев.
Напомним, в апреле 2021 года жителям Мариуполя от имени партии ОПЗЖ разослали газеты с призывом "собирать данные национал-радикалов", чтобы "после начала военных действий" передать их "законной власти". Впрочем, в самой политсиле открестились от этих газет, назвав их "провокацией".
А вчера, 13 июня, в Мариуполе состоялся "Марш украинских сил" в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Участники шествия держали в руках банер с надписью "Мариуполь благодарит полк Азов".