К "повешенному" на фасаде офиса ОПЗЖ в Мариуполе дорисовали слова "мрази" (фото)

Если верить заявлению представителей политсилы, то это уже шестое подобное нападение за последние восемь месяцев.

Неизвестные совершили нападение на здание, в котором находится общественная приемная ячейки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Мариуполе, разрисовав его фасад словами "мрази".

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Соответствующим фото поделился на своей странице в Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

"Так выглядит офис партии Медведчука в Мариуполе", — отметил Кипиани.

[ + – ] На фасаде офиса ОПЗЖ в Мариуполе нарисовали слова "мрази" Фото: Вахтанг Кипиани / Фейсбук

Примечательно, что незадолго до этого, в ночь с 8 на 9 июня, неизвестные напали на это же здание, повредив партийную символику и нарисовав на нем повешенного человека. Тогда в партии заявляли, что это уже пятый такой случай за последние восемь месяцев.

[ + – ] В Мариуполе неизвестные разгромили офис ОПЗЖ Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Напомним, в апреле 2021 года жителям Мариуполя от имени партии ОПЗЖ разослали газеты с призывом "собирать данные национал-радикалов", чтобы "после начала военных действий" передать их "законной власти". Впрочем, в самой политсиле открестились от этих газет, назвав их "провокацией".

А вчера, 13 июня, в Мариуполе состоялся "Марш украинских сил" в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР". Участники шествия держали в руках банер с надписью "Мариуполь благодарит полк Азов".