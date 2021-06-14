До "повішеного" на фасаді офісу ОПЗЖ в Маріуполі домалювали слова "мрази" (фото)

Якщо вірити заяві представників політсили, то це вже шостий подібний напад за останні вісім місяців.

Невідомі здійснили напад на будівлю, у якій розташована громадська приймальня осередку партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) в Маріуполі, розмалювавши її фасад словами "мрази".

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Відповідним фото поділився на своїй сторінці у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.

"Так виглядає офіс партії Медведчука в Маріуполі", — зазначив Кіпіані.

[ + – ] На фасаді офісу ОПЗЖ в Маріуполі домалювали слова "мрази" Фото: Вахтанг Кіпіані / Фейсбук

Примітно, що незадовго до цього, у ніч з 8 на 9 червня, невідомі напали на цю ж будівлю, пошкодивши партійну символіку і намалювавши на ній повішену людину. Тоді в партії заявляли, що це вже п'ятий такий випадок за останні вісім місяців.

[ + – ] У Маріуполі невідомі розгромили офіс ОПЗЖ Фото: Пресслужба ОПЗЖ

Нагадаємо, у квітні 2021 року мешканцям Маріуполя від імені партії ОПЗЖ розіслали газети із закликом "збирати дані націонал-радикалів", щоб "після початку військових дій" передати їх "законній владі". Втім, у самій політсилі відхрестилися від цих газет, назвавши їх "провокацією".

А вчора, 13 червня, у Маріуполі відбувся "Марш українських сил" на честь сьомої річниці визволення міста від бойовиків "ДНР". Учасники ходи тримали в руках банер з написом "Маріуполь дякує полку Азов".