В Днепре подростки избили полицейского в супермаркете и отобрали его IPhone, - СМИ

Сотрудник полиции во внерабочее время сделал шумным покупателям замечание и нарвался на агрессию. Найти злоумышленников по "горячим следам" не удалось.

В Днепре компания подростков избила и обокрала сотрудника полиции в супермаркете. Об этом пишет портал "Днепр оперативный" со слов собственных источников.

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По предварительной информации, конфликт произошел в "АТБ" на улице Каруны. Полицейский пришел скупиться в свой выходной день и заметил компанию из 4-х человек, которые вызывающе вели себя на кассе. Правоохранитель сделал им замечание, после чего подростки принялись его жестоко избивать прямо в зале.

От ударов пострадавший несколько раз терял сознание. Разобравшись с оппонентом, злоумышленники забрали у него Iphone и ушли. О состоянии здоровья полицейского пока ничего не известно.

Охрана супермаркета вызвала полицию и предоставила им приметы предполагаемых грабителей, однако поблизости от заведения подозреваемых найти не удалось. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой предстоит разыскать напавших и похищенный смартфон. В полиции инцидент пока официально не подтвердили.

В Ровенской области мужчина ударил вилами полицейского во дворе своего дома. Патрульные пытались привлечь жителя села Маринин к ответственности за езду на мотоцикле без шлема и предположили, что он был нетрезвым. Теперь вместо 51 гривен штрафа гражданину грозит лишение свободы.

В Киеве задержали лже-полицейского, который ходил по подъезду. Мужчина не смог объяснить, почему надел форму патрульного и нацепил значок без номера, но заявил, о родственниках, которые живут в том доме. На него составили протокол за незаконное использование атрибутов Национальной полиции.

Писали также, что полицейский заявил об избиении начальством в Днепре. По словам правоохранителя, он собирался приехать в Киев и доложить в МВД о нарушениях местного руководства.