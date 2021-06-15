У Дніпрі підлітки побили поліцейського в супермаркеті і відібрали його IPhone, — ЗМІ

Співробітник поліції в позаробочий час зробив гучним покупцям зауваження і нарвався на агресію. Знайти зловмисників "гарячими слідами" не вдалося.

У Дніпрі компанія підлітків побила і пограбувала співробітника поліції в супермаркеті. Про це пише портал "Дніпро оперативний" зі слів власних джерел.

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За попередньою інформацією, конфлікт стався в "АТБ" на вулиці Каруни. Поліцейський прийшов скупитися у свій вихідний день і помітив компанію з 4-х осіб, які зухвало поводилися на касі. Правоохоронець зробив їм зауваження, після чого підлітки почали його жорстоко бити прямо в залі.

Від ударів потерпілий кілька разів непритомнів. Розібравшись з опонентом, зловмисники забрали в нього Iphone і пішли. Про стан здоров'я поліцейського поки нічого не відомо.

Охорона супермаркету викликала поліцію і надала їм прикмети грабіжників, однак, поблизу від закладу підозрюваних знайти не вдалося. Незабаром на місце події прибула слідчо-оперативна група, якій належить розшукати нападників і викрадений смартфон. У поліції інцидент поки офіційно не підтвердили.

У Рівненській області чоловік вдарив вилами поліцейського у дворі свого будинку. Патрульні намагалися залучити жителя села Маринин до відповідальності за їзду на мотоциклі без шолома і припустили, що він був нетверезим. Тепер замість 51 гривні штрафу громадянину загрожує позбавлення волі.

У Києві затримали лже-поліцейського, який ходив по під'їзду. Чоловік не зміг пояснити, чому надів форму патрульного і начепив значок без номера, але заявив про родичів, які живуть у тій хаті. На нього склали протокол за незаконне використання атрибутів Національної поліції.

Писали також, що поліцейський заявив про побиття начальством у Дніпрі. За словами правоохоронця, він збирався приїхати до Києва і доповісти в МВС про порушення місцевого керівництва.