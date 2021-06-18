В Ровенской области шина грузовика взорвалась и убила пешехода (видео)

45-летнего прохожего с оторванной рукой доставили в районную больницу, где он вскоре скончался от тяжелейшей травмы.

Вечером 17 июня в городе Березно Ровенской области пешеход получил смертельную травму в результате взрыва шины грузовика "УРАЛ". Подробности происшествия сообщила пресс-служба региональной полиции.

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Как выяснили правоохранители, во время движения по улице Корецкой произошла разгерметизация шины лесовоза "УРАЛ", из-за чего прохожему оторвало руку. Медики увезли 45-летнего пострадавшего в больницу, но не смогли спасти жизнь пациента — он вскоре скончался.

По информации портала "ЧаРівне", бригада "скорой помощи" из городской подстанции Центра экстренной медицинской помощи диагностировали у мужчины травматическую ампутацию правой руки на уровне нижней трети плеча. Его доставили в Березовскую центральную районную больницу.

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Полицейские начали расследование по факту нарушения правил безопасности движения, которое привело к гибели человека. У 40-летнего водителя, который является жителем Березного, взяли образцы крови — экспертиза определит, находился ли он в состоянии опьянения во время инцидента.

На опубликованном в социальных сетях видео можно заметить, что покрышка находится возле автомобиля, вероятно, отлетела лишь деталь. Удар был очень сильным, ведь полицейские обнаружили оторванную руку погибшего на тротуаре по другую сторону дороги.

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Писали также, что в марте маршрутка взорвалась и сгорела в Вишневом под Киевом. После завершения смены водитель оставил автобус, а спустя некоторое время произошел хлопок, вызвавший пожар, который укрощали три бригады пожарных.