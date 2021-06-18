У Рівненській області шина вантажівки вибухнула й убила пішохода (відео)
45-річного перехожого з відірваною рукою доставили в районну лікарню, де він незабаром помер від важкої травми.
Увечері 17 червня в місті Березне Рівненської області пішохід отримав смертельну травму внаслідок вибуху шини вантажівки "УРАЛ". Подробиці події повідомила пресслужба регіональної поліції.
Як зʼясували правоохоронці, під час руху на вулиці Корецькій сталася розгерметизація шини лісовоза "УРАЛ", через що перехожому відірвало руку. Медики відвезли 45-річного потерпілого в лікарню, але не змогли врятувати життя пацієнта — він незабаром помер.
За інформацією порталу "ЧаРівне", бригада "швидкої допомоги" з міської підстанції Центру екстреної медичної допомоги діагностувала в чоловіка травматичну ампутацію правої руки на рівні нижньої третини плеча. Його доставили в Березовську центральну районну лікарню.
Поліцейські почали розслідування за фактом порушення правил безпеки руху, яке призвело до загибелі людини. У 40-річного водія, який є жителем Березного, взяли зразки крові — експертиза визначить, чи перебував він у стані спʼяніння під час інциденту.
На опублікованому в соціальних мережах відео можна помітити, що покришка знаходиться біля автомобіля, ймовірно, відлетіла лише деталь. Удар був дуже сильним, адже поліцейські знайшли відірвану руку загиблого на тротуарі на іншій стороні дороги.
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