У Рівненській області шина вантажівки вибухнула й убила пішохода (відео)

45-річного перехожого з відірваною рукою доставили в районну лікарню, де він незабаром помер від важкої травми.

Увечері 17 червня в місті Березне Рівненської області пішохід отримав смертельну травму внаслідок вибуху шини вантажівки "УРАЛ". Подробиці події повідомила пресслужба регіональної поліції.

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Як зʼясували правоохоронці, під час руху на вулиці Корецькій сталася розгерметизація шини лісовоза "УРАЛ", через що перехожому відірвало руку. Медики відвезли 45-річного потерпілого в лікарню, але не змогли врятувати життя пацієнта — він незабаром помер.

За інформацією порталу "ЧаРівне", бригада "швидкої допомоги" з міської підстанції Центру екстреної медичної допомоги діагностувала в чоловіка травматичну ампутацію правої руки на рівні нижньої третини плеча. Його доставили в Березовську центральну районну лікарню.

[ + – ] Вибухнуло колесо, яке вбило людину під Рівним Фото: Нацполіція

Поліцейські почали розслідування за фактом порушення правил безпеки руху, яке призвело до загибелі людини. У 40-річного водія, який є жителем Березного, взяли зразки крові — експертиза визначить, чи перебував він у стані спʼяніння під час інциденту.

На опублікованому в соціальних мережах відео можна помітити, що покришка знаходиться біля автомобіля, ймовірно, відлетіла лише деталь. Удар був дуже сильним, адже поліцейські знайшли відірвану руку загиблого на тротуарі на іншій стороні дороги.

У Києві автомобіль Tesla врізався в електроопору через колесо, що лопнуло. Після удару почалася пожежа, яка майже повністю знищила автомобіль, водій же відбувся легкими травмами.

У Києві колесо на ходу відпало у маршрутки з пасажирами на вулиці Гагаріна. Водій зупинив автобус на узбіччі й уникнув ДТП, інформації про потерпілих не надходило.

Писали також, що в березні маршрутка вибухнула і згоріла в Вишневому під Києвом. Після закінчення зміни водій покинув автобус, а через деякий час стався вибух, що спричинив пожежу, яку приборкували три бригади пожежників.