Дельта-штамм COVID-19 обсудят на завтрашнем заседании СНБО, — Радуцкий

Сегодня 96% всех новых случаев заражения припадают на "индийский" штамм. Поэтому, утверждает чиновник, Украине пора готовится к четвертой волне инфекции.

В Украине на сегодняшний день нет технической возможности самостоятельно выявлять "дельта"-штамм коронавирусной инфекции, а риск, что он вскоре появится в нашей стране существует и достаточно высок.

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Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Парламентарий напомнил, что Всемирная организация здравоохранения уже зафиксировала случаи заражения "индийским" штаммом в 92 государствах.

"По подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса – это "индийский" штамм. В России в среднем за сутки умирает более 500 человек – большинство смертей вызывает именно "Дельта", – пишет Радуцкий.

Нардеп указал на то, что существует риск, что впоследствии волна дойдет и до нашей страны.

"В Украине пока нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Минздрав направил в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные определять "Дельту", – проинформировал Радуцкий.

В связи со сложившейся ситуацией, сказал далее глава Комитета, в среду, 23 июня планируется совещание СНБО, на которой один из вопросов будет касается угрозы появления в Украине "индийского" штамма коронавируса.

Радуцкий признает тот факт, что украинцы устали от карантинных ограничений, но убежден в том, что ситуация действительно угрожающая.

На его взгляд необходимо рассмотреть следующие мероприятия:

возвращение обязательного ПЦР-тестирования на границе;

усиление контроля за карантином;

максимальное ускорение вакцинации;

усиление аналитической работы;

интенсивная подготовка опорных больниц к четвертой волне.

"Пока в стране фиксируются рекордно низкие показатели новых больных коронавирусом, у нас есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей", – подытожил Михаил Радуцкий.

Ранее в ВОЗ заявили, что полный курс вакцинации от COVID-19 может защитить человека от агрессивного дельта-штамма, который уже официально зафиксирован в более чем 90 странах мира.

Также сообщалось, что дельта штамм коронавируса вызывает более тяжелые симптомы у больных. По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса становится доминирующим во всем мире, поскольку легче передается от человека к человеку.

Фокус писал о том, что в России зафиксирована вспышка индийского штамма коронавируса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у почти 90% заболевших COVID-19 в российской столице выявлен дельта-штамм.