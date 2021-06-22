Дельта-штам COVID-19 обговорять на завтрашньому засіданні РНБО, — Радуцький

Сьогодні 96% всіх нових випадків зараження припадають на "індійський" штам. Тому, стверджує чиновник, Україні пора готуватися до четвертої хвилі інфекції.

В Україні на сьогодні технічної можливості самостійно виявляти "дельта"-штам коронавірусної інфекції, а ризик, що він незабаром зʼявиться в нашій країні, існує і досить високий.

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Про це заявив у своєму Telegram-каналі глава комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

Парламентарій нагадав, що Всесвітня організація охорони здоровʼя вже зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом у 92 державах.

"За підрахунками інфекціоністів, 96% всіх нових випадків коронавірусу — це "індійський" штам. У Росії в середньому за добу помирає понад 500 осіб — більшість смертей викликає саме "Дельта", — пише Радуцький.

Нардеп зазначив, що існує ризик, що згодом хвиля дійде і до нашої країни.

"В Україні поки немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. МОЗ направило в лондонську лабораторію 500 зразків з різних регіонів. Також очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні визначати "Дельту", — поінформував Радуцький.

Через сформовану ситуацію, сказав далі глава Комітету, в середу, 23 червня планується нарада РНБО, на якій одне з питань стосуватиметься загрози появи в Україні "індійського" штаму коронавірусу.

Радуцький визнає той факт, що українці втомилися від карантинних обмежень, але переконаний у тому, що ситуація справді загрозлива.

На його погляд необхідно розглянути наступні заходи:

повернення обовʼязкового ПЛР-тестування на кордоні;

посилення контролю за карантином;

максимальне прискорення вакцинації;

посилення аналітичної роботи;

інтенсивна підготовка опорних лікарень до четвертої хвилі.

"Поки в країні фіксуються рекордно низькі показники нових хворих коронавірусом, у нас є час підготувати лікарні: закупити необхідне обладнання, встановити кисневі станції, посилити команди лікарів", — підсумував Михайло Радуцький.

Раніше в ВООЗ заявили, що повний курс вакцинації від COVID-19 може захистити людину від агресивного дельта-штаму, який вже офіційно зафіксований у більше ніж 90 країнах світу.

Також повідомлялося, що дельта-штам коронавірусу викликає важчі симптоми у хворих. За даними ВООЗ, індійський штам коронавірусу стає домінуючим у всьому світі, оскільки легше передається від людини до людини.

Фокус писав про те, що в Росії зафіксовано спалах індійського штаму коронавірусу. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у майже 90% хворих COVID-19 в російській столиці виявлено дельта-штам.