"Добивала артиллерия и авиация": десантники ВСУ отработали атаку и оборону от врага (фото)

Бойцы сначала захватили позиции условного врага, потом оборонялись от их наступления, а позже танкисты добивали остатки противников.

Военные в Днепропетровской области проходят батальонно-тактические учения Днепропетровской бригады десантников. Об этом сообщает АрміяInform.

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Бойцы отрабатывали наступление, оборону и контратаку. Во время первого этапа было отработано наступление, в ходе которого выявили и уничтожили огневые позиции и технику условного противника. После захвата рубежей врага, украинские десантники перешли к обороне.

Фото: АрміяInform

Условный враг развернулся в боевые порядки и атаковал позиции украинских военных. Но против них отработала артиллерия и вертолеты бригады. После чего остатки вражеских сил были добиты танкистами.

Фото: АрміяInform

Как заявил руководитель учений Роман Забродский, бойцы получили практический опыт, который пригодится им в реальных боевых действиях.

Фото: АрміяInform

"Огневое поражение совершено на оценку "хорошо", подразделения противовоздушной обороны сработали на "отлично", — подвел итоги учений Забродский.

Напомним, вчера, 22 июня бойцы ВСУ провели учебные запуски ракет из Javelin. Ранее в Черном море морпехи провели учения с высадкой десанта на берег.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин написал статью "Как воюют слабые с сильными, и чему может научиться Украина".