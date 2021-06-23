"Добивала артилерія та авіація": десантники ЗСУ відпрацювали атаку й оборону від ворога (фото)

Бійці спочатку захопили позиції умовного ворога, потім оборонялися від їхнього наступу, а пізніше танкісти добивали залишки супротивників.

Військові в Дніпропетровській області проходять батальйонно-тактичні навчання Дніпропетровської бригади десантників. Про це повідомляє АрміяInform.

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Бійці відпрацьовували наступ, оборону і контратаки. Під час першого етапу було відпрацьовано наступ, у ході якого виявили та знищили вогневі позиції і техніку умовного противника. Після захоплення рубежів ворога українські десантники перейшли до оборони.

Фото: АрміяInform

Умовний ворог розвернувся в бойові порядки й атакував позиції українських військових. Але проти них відпрацювала артилерія і вертольоти бригади. Після чого залишки ворожих сил були добиті танкістами.

Фото: АрміяInform

Як заявив керівник навчань Роман Забродський, бійці отримали практичний досвід, який стане в нагоді їм у реальних бойових діях.

Фото: АрміяInform

"Вогняна поразка здійснена на оцінку "добре", підрозділи протиповітряної оборони спрацювали на "відмінно", — підбив підсумки навчань Забродський.

Нагадаємо, що вчора, 22 червня бійці ЗСУ провели навчальні запуски ракет з Javelin. Раніше в Чорному морі морпіхи провели навчання з висадкою десанту на берег.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін написав статтю "Як воюють слабкі із сильними, і чого може навчитися Україна".