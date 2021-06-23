"Есть 5 сценариев": в Минобороны Украины назвали причины действий РФ в Черном море

В ведомстве заявляют, что России могла ставить целью своими действиями показать, что они "хозяйничают" в акватории моря, но британцы не дали этому случится.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что сильная позиция Великобритании не позволила реализовать планы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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По словам Тарана, угрозы британскому эсминцу выдали за так называемые плановые учения российских военных. Вероятно, Кремль хотел таким образом показать, что они "хозяйничают" в Черном море. При этом министр заявил, что они обменялись информацией и мыслями с британцами касательно событий вокруг HMS Defender.

Россия могла действовать исходя из нескольких сценариев:

Реакция России на достигнутые договоренности Украины и Британии по передаче и строительству кораблей Попытка РФ сорвать учения Sea Breeze-2021, которые стартуют 28 июня Ответ Москвы на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Идея повторить сценарий 2018 года, когда были захвачены украинские корабли Информационно-психологическая операция с прицелом на осенние выборы в России

Исходя из всех этих вариантов министр выразил необходимость подготовиться к каждому из них.

Напомним, 23 июня, в России заявили, что они открыли предупреждающий огонь по британскому HMS Defender, который "нарушил государственную границу".Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашла вглубь украинских территориальных вод на 3 км.

В Минобороны Британии заявили, что они не наблюдали никаких обстрелов. А британский министр обороны заявлял о том, что они неудивлены дезинформацией со стороны РФ.

Позднее журналист, который был на борту корабля, рассказал детали перехода корабля.