"Є 5 сценаріїв": у Міноборони України назвали причини дій РФ у Чорному морі
У відомстві заявляють, що Росія могла ставити за мету своїми діями показати, що вони "господарюють" в акваторії моря, але британці не дали цьому трапитися.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що сильна позиція Великобританії не дозволила реалізувати плани РФ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За словами Тарана, загрози британському есмінцю видали за так звані планові навчання російських військових. Ймовірно, Кремль хотів таким чином показати, що вони "господарюють" у Чорному морі. При цьому міністр заявив, що вони обмінялися інформацією і думками з британцями щодо подій навколо HMS Defender.
Росія могла діяти, виходячи з декількох сценаріїв:
- Реакція Росії на досягнуті домовленості України і Британії з передачі та будівництва кораблів
- Спроба РФ зірвати навчання Sea Breeze-2021, які стартують 28 червня
- Відповідь Москви на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту
- Ідея повторити сценарій 2018 року, коли були захоплені українські кораблі
- Інформаційно-психологічна операція з прицілом на осінні вибори в Росії
Виходячи з усіх цих варіантів, міністр висловив необхідність підготуватися до кожного з них.
Нагадаємо, 23 червня в Росії заявили, що вони відкрили попереджувальний вогонь по британському HMS Defender, який "порушив державний кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло всередину українських територіальних вод на 3 км.
У Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу. А британський міністр оборони заявляв про те, що вони не здивовані дезінформацією з боку РФ.
Пізніше журналіст, який був на борту корабля, розповів деталі переходу корабля.