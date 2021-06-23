"Є 5 сценаріїв": у Міноборони України назвали причини дій РФ у Чорному морі

У відомстві заявляють, що Росія могла ставити за мету своїми діями показати, що вони "господарюють" в акваторії моря, але британці не дали цьому трапитися.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що сильна позиція Великобританії не дозволила реалізувати плани РФ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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За словами Тарана, загрози британському есмінцю видали за так звані планові навчання російських військових. Ймовірно, Кремль хотів таким чином показати, що вони "господарюють" у Чорному морі. При цьому міністр заявив, що вони обмінялися інформацією і думками з британцями щодо подій навколо HMS Defender.

Росія могла діяти, виходячи з декількох сценаріїв:

Реакція Росії на досягнуті домовленості України і Британії з передачі та будівництва кораблів Спроба РФ зірвати навчання Sea Breeze-2021, які стартують 28 червня Відповідь Москви на реальну перспективу членства України в НАТО після недавнього саміту Ідея повторити сценарій 2018 року, коли були захоплені українські кораблі Інформаційно-психологічна операція з прицілом на осінні вибори в Росії

Виходячи з усіх цих варіантів, міністр висловив необхідність підготуватися до кожного з них.

Нагадаємо, 23 червня в Росії заявили, що вони відкрили попереджувальний вогонь по британському HMS Defender, який "порушив державний кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло всередину українських територіальних вод на 3 км.

У Міноборони Британії заявили, що вони не спостерігали ніякого обстрілу. А британський міністр оборони заявляв про те, що вони не здивовані дезінформацією з боку РФ.

Пізніше журналіст, який був на борту корабля, розповів деталі переходу корабля.