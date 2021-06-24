НБУ продаст с аукциона 46 тонн выведенных из обращения монет

Регулятор решил продать в качестве металлолома деньги, которые за два года изъяли и вывели из оборота в Украине.

Национальный банк выставит на аукционе монеты общим весом 45,8 тонны. Пресс-служба на официальном сайте анонсировала торги, запланированные на 30 июня 2021 года.

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Продавать с молотка будут монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, которые недавно вывели из оборота. Столь значительный объем накопился в хранилищах НБУ за 2020-2021 годы. В сообщении отмечается, что Нацбанк утилизирует непригодные или выведенные из оборота монеты по мере того, как из изымают у населения.

Прежде чем пустить деньги с молотка, регулятор приводит их в негодность — уничтожает чеканные изображения при помощи специального оборудования. В результате монеты покрываются сетью выемок и становятся похожими на вафлю, хотя на некоторых все еще можно разглядеть герб и другие элементы. В таком виде их покупают на аукционах преимущественно ради металла, который переплавляют.

В октябре 2019 года из оборота в Украине вывели Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. В 2021 году украинцы еще могут поменять эти деньги на другие монеты и банкноты в суммах, кратных 10 копейкам, однако расплачиваться ими уже нельзя.

В сентябре 2020 года из оборота вывели монеты номиналом 25 копеек, 1 гривну образца 1996 года, а также банкноты, выпущенные до 2003 года. Сейчас в Украине "ходят" монеты в 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.

Недавно Нацбанк ввел в обращение золотые гривны, которые отчеканили еще при Викторе Януковиче в 2010 году. Первую партию памятных монет продали 17 мая с аукциона, проведенного на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".