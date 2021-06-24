НБУ продасть з аукціону 46 тонн виведених з обігу монет

Регулятор вирішив продати як металобрухт гроші, які за два роки вилучили і вивели з обігу в Україні.

Національний банк виставить на аукціоні монети загальною вагою 45,8 тонн. Пресслужба на офіційному сайті анонсувала торги, заплановані на 30 червня 2021 року.

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Продавати з молотка будуть монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок, які нещодавно вивели з обігу. Настільки значний обсяг накопичився в сховищах НБУ за 2020-2021 роки. У повідомленні наголошується, що Нацбанк утилізує непридатні або виведені з обігу монети в міру того, як їх вилучають у населення.

Перш ніж пустити гроші з молотка, регулятор приводить їх у непридатність — знищує карбовані зображення за допомогою спеціального обладнання. У результаті монети покриваються мережею виїмок і стають схожими на вафлю, хоча на деяких усе ще можна розгледіти герб та інші елементи. У такому вигляді їх купують на аукціонах переважно заради металу, який переплавляють.

У жовтні 2019 року з обігу в Україні вивели монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. У 2021 році українці ще можуть поміняти ці гроші на інші монети і банкноти в сумах, кратних 10 копійкам, однак розплачуватися ними вже не можна.

У вересні 2020 року через оборот вивели монети номіналом 25 копійок, 1 гривню зразка 1996 року, а також банкноти, випущені до 2003 року. Наразі в Україні "ходять" монети в 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень.

Нещодавно Нацбанк ввів в обіг золоті гривні, які викарбували ще при Вікторі Януковичі у 2010 році. Першу партію памʼятних монет продали 17 травня з аукціону, проведеного на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ".