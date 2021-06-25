Ежегодный рейтинг Фокуса "ТОП-100 влиятельных женщин" обновился более, чем наполовину

В перечень самых влиятельных женщин 2021 года вошли женщины во власти, предпринимательницы, активистки и многие другие.

В 2021 году список "100 самых влиятельных женщин Украины" обновился на 51%, в том числе и первая десятка рейтинга, где есть пять новых лиц. Среди них иностранные дипломаты — американка Кристина Квин и британка Мелинда Симмонс. Замыкает ТОП-10 певица Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, выступавшей в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение".

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Также рейтинг Фокуса пополнили Дарья Заривная, которая стала пресс-секретарем главы Офиса президента, и предпринимательница Ирина Чечеткина, совладелица одного из крупнейших онлайн-магазинов "Розетка". Фигурантки рейтинга Леся Литвинова и Катерина Ножевникова — представительницы общественного сектора, которые возглавляют благотворительные фонды в Киеве и Одессе и помогают, в том числе, тысячам пациентов с COVID-19 и украинским больницам, предоставляя им кислородные концентраторы и другое оборудование.

Блогосферу в списке 100 влиятельных женщин представляют победительницы рейтинга "Топ-50 блогеров Украины", за которых голосовали их фанаты и читатели сайта focus.ua. Это Ольга Шарий, лидер "Партии Шария", Ольга Белоконь, врач-гинеколог, а также Юлия Вербинец, инста-блогер из Ивано-Франковска.

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.

Отметим, составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.