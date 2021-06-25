Ежегодный рейтинг Фокуса "ТОП-100 влиятельных женщин" обновился более, чем наполовину
В перечень самых влиятельных женщин 2021 года вошли женщины во власти, предпринимательницы, активистки и многие другие.
В 2021 году список "100 самых влиятельных женщин Украины" обновился на 51%, в том числе и первая десятка рейтинга, где есть пять новых лиц. Среди них иностранные дипломаты — американка Кристина Квин и британка Мелинда Симмонс. Замыкает ТОП-10 певица Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, выступавшей в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение".
Также рейтинг Фокуса пополнили Дарья Заривная, которая стала пресс-секретарем главы Офиса президента, и предпринимательница Ирина Чечеткина, совладелица одного из крупнейших онлайн-магазинов "Розетка". Фигурантки рейтинга Леся Литвинова и Катерина Ножевникова — представительницы общественного сектора, которые возглавляют благотворительные фонды в Киеве и Одессе и помогают, в том числе, тысячам пациентов с COVID-19 и украинским больницам, предоставляя им кислородные концентраторы и другое оборудование.
Блогосферу в списке 100 влиятельных женщин представляют победительницы рейтинга "Топ-50 блогеров Украины", за которых голосовали их фанаты и читатели сайта focus.ua. Это Ольга Шарий, лидер "Партии Шария", Ольга Белоконь, врач-гинеколог, а также Юлия Вербинец, инста-блогер из Ивано-Франковска.
ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди Украины
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица
Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.
Отметим, составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.