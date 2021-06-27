Статистика коронавируса на 27 июня: 17 летальных случаев, Киев снова лидирует

Среди заболевших есть 6 медиков и 28 детей, а среди лидеров кроме Киева – Днепропетровская и Одесская области.

По состоянию на 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 28 детей и 6 медицинских сотрудников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в официальном телеграм-канале.

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За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано — 529

летальных случаев — 17

выздоровело — 1097

Проведено 25 828 тестирований, из них 13 926 ПЦР-тестов, 2966 методом ИФА и 8936 экспресс-тестов на антиген к COVID-19.

За все время пандемии в Украине: ️

заболело — 2 233 996 человек;

выздоровело — 2 163 069 лиц;

летальных случаев — 52 286;

проведено ПЦР-тестов — 10 794 794.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 135 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 46 случаев;

Донецкая область — 3 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 20 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 37 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 5 случаев;

Львовская область — 9 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 39 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 9 случаев;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область — 7 случаев;

Харьковская область — 17 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черкасская область — 8 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь нет.

Напомним, в Минздраве заявили, что Украина запустит в июле международные сертификаты вакцинации. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма COVID-19.

Ранее Кабмин утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).