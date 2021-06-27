Статистика коронавируса на 27 июня: 17 летальных случаев, Киев снова лидирует
Среди заболевших есть 6 медиков и 28 детей, а среди лидеров кроме Киева – Днепропетровская и Одесская области.
По состоянию на 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 450 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 28 детей и 6 медицинских сотрудников. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в официальном телеграм-канале.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировано — 529
- летальных случаев — 17
- выздоровело — 1097
Проведено 25 828 тестирований, из них 13 926 ПЦР-тестов, 2966 методом ИФА и 8936 экспресс-тестов на антиген к COVID-19.
За все время пандемии в Украине: ️
- заболело — 2 233 996 человек;
- выздоровело — 2 163 069 лиц;
- летальных случаев — 52 286;
- проведено ПЦР-тестов — 10 794 794.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 135 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 46 случаев;
- Донецкая область — 3 случая;
- Житомирская область — 19 случаев;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 20 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев;
- Киевская область — 37 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 39 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 9 случаев;
- Сумская область — 15 случаев;
- Тернопольская область — 7 случаев;
- Харьковская область — 17 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 8 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь нет.
Напомним, в Минздраве заявили, что Украина запустит в июле международные сертификаты вакцинации. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма COVID-19.
Ранее Кабмин утвердил рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму коронавирусной инфекции (дельта-штамм).