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Статистика коронавірусу на 27 червня: 17 летальних випадків, Київ знову лідирує

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коронавірус в Україні
Фото: УП

Серед хворих є 6 медиків і 28 дітей, а серед лідерів окрім Києва — Дніпропетровська та Одеська області.

Станом на 27 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 28 дітей і 6 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в офіційному телеграм-каналі.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано — 529
  • летальних випадків — 17
  • одужало — 1097

Проведено 25 828 тестувань, з них 13 926 ПЛР-тестів, 2966 методом ІФА і 8936 експрес-тестів на антиген до COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: ️

  • захворіло — 2 233 996 людей;
  • видужала — 2 163 069 осіб;
  • летальних випадків — 52 286;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 794 794.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київської (37) і Миколаївській (22) областях.

ковід в Україні
Фото: Коронавирус_инфо

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 135 випадків;
  • Вінницька область — 9 випадків;
  • Волинська область — 9 випадків;
  • Дніпропетровська область — 46 випадків;
  • Донецька область — 3 випадки;
  • Житомирська область — 19 випадків;
  • Закарпатська область — 3 випадки;
  • Запорізька область — 20 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків;
  • Київська область — 37 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 5 випадків;
  • Львівська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 39 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 9 випадків;
  • Сумська область — 15 випадків;
  • Тернопільська область — 7 випадків;
  • Харківська область — 17 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 2 випадки;
  • Черкаська область — 8 випадків;
  • Чернівецька область — 4 випадки;
  • Чернігівська область — 3 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь немає.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна запустить в липні міжнародні сертифікати вакцинації. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вакциновані українці захищені від індійського штаму COVID-19.

Раніше Кабмін затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).