Статистика коронавірусу на 27 червня: 17 летальних випадків, Київ знову лідирує
Серед хворих є 6 медиків і 28 дітей, а серед лідерів окрім Києва — Дніпропетровська та Одеська області.
Станом на 27 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 28 дітей і 6 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в офіційному телеграм-каналі.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовано — 529
- летальних випадків — 17
- одужало — 1097
Проведено 25 828 тестувань, з них 13 926 ПЛР-тестів, 2966 методом ІФА і 8936 експрес-тестів на антиген до COVID-19.
За весь час пандемії в Україні: ️
- захворіло — 2 233 996 людей;
- видужала — 2 163 069 осіб;
- летальних випадків — 52 286;
- проведено ПЛР-тестів — 10 794 794.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київської (37) і Миколаївській (22) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 135 випадків;
- Вінницька область — 9 випадків;
- Волинська область — 9 випадків;
- Дніпропетровська область — 46 випадків;
- Донецька область — 3 випадки;
- Житомирська область — 19 випадків;
- Закарпатська область — 3 випадки;
- Запорізька область — 20 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 випадків;
- Київська область — 37 випадків;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 5 випадків;
- Львівська область — 9 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 39 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 9 випадків;
- Сумська область — 15 випадків;
- Тернопільська область — 7 випадків;
- Харківська область — 17 випадків;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 2 випадки;
- Черкаська область — 8 випадків;
- Чернівецька область — 4 випадки;
- Чернігівська область — 3 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь немає.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна запустить в липні міжнародні сертифікати вакцинації. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вакциновані українці захищені від індійського штаму COVID-19.
Раніше Кабмін затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).