Статистика коронавірусу на 27 червня: 17 летальних випадків, Київ знову лідирує

Серед хворих є 6 медиків і 28 дітей, а серед лідерів окрім Києва — Дніпропетровська та Одеська області.

Станом на 27 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 28 дітей і 6 медичних працівників. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я в офіційному телеграм-каналі.

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За минулу добу в Україні:

госпіталізовано — 529

летальних випадків — 17

одужало — 1097

Проведено 25 828 тестувань, з них 13 926 ПЛР-тестів, 2966 методом ІФА і 8936 експрес-тестів на антиген до COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: ️

захворіло — 2 233 996 людей;

видужала — 2 163 069 осіб;

летальних випадків — 52 286;

проведено ПЛР-тестів — 10 794 794.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київської (37) і Миколаївській (22) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 135 випадків;

Вінницька область — 9 випадків;

Волинська область — 9 випадків;

Дніпропетровська область — 46 випадків;

Донецька область — 3 випадки;

Житомирська область — 19 випадків;

Закарпатська область — 3 випадки;

Запорізька область — 20 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків;

Київська область — 37 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 5 випадків;

Львівська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 39 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 9 випадків;

Сумська область — 15 випадків;

Тернопільська область — 7 випадків;

Харківська область — 17 випадків;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 2 випадки;

Черкаська область — 8 випадків;

Чернівецька область — 4 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь немає.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна запустить в липні міжнародні сертифікати вакцинації. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вакциновані українці захищені від індійського штаму COVID-19.

Раніше Кабмін затвердив рекомендації РНБО з протидії індійському штаму коронавірусної інфекції (дельта-штам).