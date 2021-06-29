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Статистика коронавируса на 29 июня: 5 летальных случаев, в лидерах Киев и Запорожская область

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коронавирус, статистика, 29 июня,
Фото: скриншот | Больные коронавирусом

Уже вторую неделю медики фиксируют менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них детей — 10, медработников — 3).

Об этом во вторник, 29 июня сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 322 человека;
  • летальных случаев — 5;
  • выздоровели — 582 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 10930 человек,
  • методом ИФА — 1463 лица,
  • экспресс-тестами — 4282 человек.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2234463 человека;
  • выздоровели — 2164374 человека;
  • летальных случаев — 52 300;
  • сделанных ПЦР-тестов — 10817822.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

коронавирус, статистика, 29 июня,
Коронавирус 29 июня

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 77 случаев;
  • Винницкая область — 2 случая;
  • Волынская область — 4 случая;
  • Днепропетровская область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 16 случаев;
  • Киевская область — 14 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Львовская область — 5 случаев;
  • Николаевская область — 15 случаев;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 3 случая;
  • Ровенская область — 7 случаев;
  • Сумская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 5 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Черкасская область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 3 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, на 28 июня в Украине было зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса. Одновременно с этим продолжается работа над сертификатами, которые будут выдаваться людям, переболевшим коронавирусом.

Фокус писал о том, что американские ученые обнаружили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем.