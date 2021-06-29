Статистика коронавируса на 29 июня: 5 летальных случаев, в лидерах Киев и Запорожская область
Уже вторую неделю медики фиксируют менее тысячи заболевших COVID-19 за сутки.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них детей — 10, медработников — 3).
Об этом во вторник, 29 июня сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 322 человека;
- летальных случаев — 5;
- выздоровели — 582 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 10930 человек,
- методом ИФА — 1463 лица,
- экспресс-тестами — 4282 человек.
Всего за все время пандемии в Украине:
- заболели — 2234463 человека;
- выздоровели — 2164374 человека;
- летальных случаев — 52 300;
- сделанных ПЦР-тестов — 10817822.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 77 случаев;
- Винницкая область — 2 случая;
- Волынская область — 4 случая;
- Днепропетровская область — 8 случаев;
- Житомирская область — 2 случая;
- Запорожская область — 16 случаев;
- Киевская область — 14 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 1 случай;
- Львовская область — 5 случаев;
- Николаевская область — 15 случаев;
- Одесская область — 8 случаев;
- Полтавская область — 3 случая;
- Ровенская область — 7 случаев;
- Сумская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 5 случаев;
- Херсонская область — 2 случая;
- Черкасская область — 2 случая;
- Черновицкая область — 3 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, на 28 июня в Украине было зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Также сообщалось, что Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса. Одновременно с этим продолжается работа над сертификатами, которые будут выдаваться людям, переболевшим коронавирусом.
Фокус писал о том, что американские ученые обнаружили мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая позволяет ему заражать клетки альтернативным путем.