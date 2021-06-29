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Статистика коронавірусу станом на 29 червня: 5 летальних випадків, у лідерах Київ і Запорізька область

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коронавірус, статистика, 29 червня,
Фото: Скріншот | Хворі коронавірусом

Уже другий тиждень медики фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу.

За минулу добу в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції (з них дітей — 10, медпрацівників — 3).

Про це у вівторок, 29 червня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 322 людини;
  • летальних випадків — 5;
  • одужали — 582 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР — 10 930 осіб,
  • методом ІФА — 1 463 особи,
  • експрес-тестами — 4 282 осіб.

Усього за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 234 463 особи;
  • одужали — 2 164 374 особи;
  • летальних випадків — 52 300;
  • зроблених ПЛР-тестів — 10 817 822.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) і Дніпропетровській (8) областях.

коронавірус, статистика, 29 червня,
Коронавірус 29 червня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ — 77 випадків;
  • Вінницька область — 2 випадки;
  • Волинська область — 4 випадки;
  • Дніпропетровська область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 16 випадків;
  • Київська область — 14 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 випадок;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Львівська область — 5 випадків;
  • Миколаївська область — 15 випадків;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 3 випадки;
  • Рівненська область — 7 випадків;
  • Сумська область — 6 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 2 випадки;
  • Черкаська область — 2 випадки;
  • Чернівецька область — 3 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 28 червня в Україні було зафіксовано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Також повідомлялося, що Україна попередньо домовилася з Євросоюзом про синхронізацію сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Одночасно з цим триває робота над сертифікатами, які будуть видаватися людям, які перехворіли коронавірусом.

Фокус писав про те, що американські вчені зафіксували мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка дозволяє йому заражати клітини альтернативним шляхом.