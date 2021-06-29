Статистика коронавірусу станом на 29 червня: 5 летальних випадків, у лідерах Київ і Запорізька область
Уже другий тиждень медики фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу.
За минулу добу в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції (з них дітей — 10, медпрацівників — 3).
Про це у вівторок, 29 червня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 322 людини;
- летальних випадків — 5;
- одужали — 582 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР — 10 930 осіб,
- методом ІФА — 1 463 особи,
- експрес-тестами — 4 282 осіб.
Усього за весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 234 463 особи;
- одужали — 2 164 374 особи;
- летальних випадків — 52 300;
- зроблених ПЛР-тестів — 10 817 822.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) і Дніпропетровській (8) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 77 випадків;
- Вінницька область — 2 випадки;
- Волинська область — 4 випадки;
- Дніпропетровська область — 8 випадків;
- Житомирська область — 2 випадки;
- Запорізька область — 16 випадків;
- Київська область — 14 випадків;
- Кіровоградська область — 1 випадок;
- Луганська область — 1 випадок;
- Львівська область — 5 випадків;
- Миколаївська область — 15 випадків;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 3 випадки;
- Рівненська область — 7 випадків;
- Сумська область — 6 випадків;
- Харківська область — 5 випадків;
- Херсонська область — 2 випадки;
- Черкаська область — 2 випадки;
- Чернівецька область — 3 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 28 червня в Україні було зафіксовано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Також повідомлялося, що Україна попередньо домовилася з Євросоюзом про синхронізацію сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Одночасно з цим триває робота над сертифікатами, які будуть видаватися людям, які перехворіли коронавірусом.
Фокус писав про те, що американські вчені зафіксували мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка дозволяє йому заражати клітини альтернативним шляхом.