Статистика коронавірусу станом на 29 червня: 5 летальних випадків, у лідерах Київ і Запорізька область

Уже другий тиждень медики фіксують менше тисячі хворих COVID-19 за добу.

За минулу добу в Україні зафіксовано 182 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції (з них дітей — 10, медпрацівників — 3).

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Про це у вівторок, 29 червня повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 322 людини;

летальних випадків — 5;

одужали — 582 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР — 10 930 осіб,

методом ІФА — 1 463 особи,

експрес-тестами — 4 282 осіб.

Усього за весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 234 463 особи;

одужали — 2 164 374 особи;

летальних випадків — 52 300;

зроблених ПЛР-тестів — 10 817 822.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) і Дніпропетровській (8) областях.

[ + – ] Коронавірус 29 червня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 77 випадків;

Вінницька область — 2 випадки;

Волинська область — 4 випадки;

Дніпропетровська область — 8 випадків;

Житомирська область — 2 випадки;

Запорізька область — 16 випадків;

Київська область — 14 випадків;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 1 випадок;

Львівська область — 5 випадків;

Миколаївська область — 15 випадків;

Одеська область — 8 випадків;

Полтавська область — 3 випадки;

Рівненська область — 7 випадків;

Сумська область — 6 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 2 випадки;

Черкаська область — 2 випадки;

Чернівецька область — 3 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 28 червня в Україні було зафіксовано 285 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Також повідомлялося, що Україна попередньо домовилася з Євросоюзом про синхронізацію сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Одночасно з цим триває робота над сертифікатами, які будуть видаватися людям, які перехворіли коронавірусом.

Фокус писав про те, що американські вчені зафіксували мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка дозволяє йому заражати клітини альтернативним шляхом.