Минздрав предложил обязательную COVID-вакцинацию школьников и учителей

Также хотят обязать вакцинироваться работников сферы обслуживания.

В Министерстве здравоохранения предложили не допускать в школы не вакцинированных от коронавирусной инфекции детей.

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Как заявил в интервью Лига.life главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, не вакцинированные дети, в случае если подобная норма будет введена на законодательном уровне, смогут выбрать дистанционный формат обучения.

"Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированные и не имеют на это объективных причин или медицинских противопоказаний", – сказал он.

Также, по его мнению, обязательно должны вакцинироваться работники сферы образования и обслуживания.

"Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла", – добавил Кузин.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовится к вакцинации подростков от коронавируса.

В свою очередь, в СНБО заявили, что в Украине нужно ускорить вакцинацию и тестировать всех на КПП с ОРДЛО из-за штамма "Дельта".

Фокус писал, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60, в связи с чем возникла угроза нового заполнения больниц.