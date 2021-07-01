"Нужно активировать карту!": Полиция раскрыла группу, укравшую со счетов более 1 млн грн

Злоумышленники заставляли жертв переводить им деньги, используя методы социальной инженерии, считает следствие.

Киберполиция пресекла деятельность преступной группы, которая воровала деньги с карт украинцев. О мошеннической схеме написала пресс-служба Национальной полиции.

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Как выяснили правоохранители, 23-летние сожительницы организовали в Харьковской области преступную группу, в которую пригласили несколько ровесников. Они разработали схему, используя методы социальной инженерии, при помощи которых втирались в доверие и обманывали клиентов банков.

[ + – ] Записи предполагаемых мошенников, обнаруженные полицией Фото: Национальная полиция

Так один из мошенников связывался с продавцами, разместившими объявления на интернет-ресурсах, договаривался о покупке и предупреждал о переводе денег в определенное время. После этого второй участник группы звонил человеку под видом сотрудника банка и просил "активировать" кредитную карту, чтобы прошла оплата от лже-покупателя. Жертвам диктовали реквизиты банковских счетов, выдавая их за коды активации карточки.

[ + – ] Деньги, найденные полицией во время обысков Фото: Национальная полиция

По информации киберполиции, злоумышленники в общей сложности перевели более миллиона гривен с карт пострадавших. Пятерым фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве и создании преступной организации, им грозит до 20 лет тюрьмы и конфискация имущества. В их домах и автомобилях полицейские провели обыски, во время которых обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны.

Ранее писали, что СБУ задержала группу, сумевшую выманить более 10 млрд гривен у украинцев. Они представлялись техподдержкой банка и собирали персональную информацию о банковских счетах, с помощью которой переводили деньги.

Сообщали также, что в ЮАР основатели крипто-платформы Africrypt украли Биткоинов на сумму $3,6 миллиарда. Амир и Рэйса Кейджи уговорили людей вкладывать деньги, соблазнив их 10% дохода от инвестиций в сутки.

До этого полиция раскрыла мошенников, отобравших у пенсионерки из Ровно имущество на 4 миллиона гривен. По версии следствия, они при помощи поддельных документов открыли фирму и завладели четырьмя участками, жилым домом и хозяйственной постройкой, дело уже направили в суд.