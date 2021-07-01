"Потрібно активувати карту!": Поліція розкрила групу, що вкрала з рахунків понад 1 млн грн

Зловмисники змушували жертв переводити їм гроші, використовуючи методи соціальної інженерії, вважає слідство.

Кіберполіція припинила діяльність злочинної групи, яка викрадала гроші з карток українців. Про шахрайську схему написала пресслужба Національної поліції.

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Як зʼясували правоохоронці, 23-річні співмешканки організували в Харківській області злочинну групу, у яку запросили кілька ровесників. Вони розробили схему, використовуючи методи соціальної інженерії, за допомогою яких втиралися в довіру та обманювали клієнтів банків.

[ + – ] Записи ймовірних шахраїв, виявлені поліцією Фото: Національна поліція

Так, один із шахраїв звʼязувався з продавцями, які розмістили оголошення на інтернет-ресурсах, домовлявся про купівлю і попереджав про переведення коштів у визначений час. Після цього другий учасник групи телефонував людині під виглядом співробітника банку і просив "активувати" кредитну карту, щоб пройшла оплата від лже-покупця. Жертвам диктували реквізити банківських рахунків, видаючи їх за коди активації картки.

[ + – ] Гроші, знайдені поліцією під час обшуків Фото: Національна поліція

За інформацією кіберполіції, зловмисники в цілому перевели понад мільйон гривень з карт постраждалих. Пʼятьом фігурантам уже повідомили про підозру в шахрайстві і створенні злочинної організації, їм загрожує до 20 років вʼязниці і конфіскація майна. У їхніх будинках і автомобілях поліцейські провели обшуки, під час яких виявили компʼютерну техніку та мобільні телефони.

Раніше писали, що СБУ затримала групу, яка зуміла виманити понад 10 млрд гривень в українців. Вони представлялися техпідтримкою банку і збирали персональну інформацію про банківські рахунки, за допомогою якої переводили гроші.

Повідомляли також, що в ПАР засновники криптоплатформи Africrypt вкрали біткоїни на суму $ 3,6 мільярди. Амір і Рейса Кейджі вмовили людей вкладати гроші, спокусивши їх 10% доходу від інвестицій на добу.

До цього поліція розкрила шахраїв, які відібрали в пенсіонерки з Рівного майно на 4 мільйони гривень. За версією слідства, вони за допомогою підроблених документів відкрили фірму і заволоділи чотирма ділянками, житловим будинком і господарським будівництвом, справу вже направили до суду.