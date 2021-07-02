Статистика коронавируса на 2 июля: 33 летальных случая, в лидерах Киев и Одесская область
С начала прививочной кампании в Украине вакцинированы более 2 млн человек, полностью иммунизированы почти 56 тыс украинцев.
За минувшие сутки в Украине подтвердили 696 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом в пятницу, 2 июля проинформировало в соцсети Facebook Министерство здравоохранения.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 439 человек;
- летальных случаев — 33;
- выздоровели — 1197 человек;
- сделано тестирований за сутки — 44088 (в частности методом ПЦР — 19756, методом ИФА — 8924)
- исследований тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15408.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2236497 человек;
- выздоровели — 2169584 лица;
- летальных случаев — 52424;
- проведено ПЦР-тестов — 10881002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 194 случая;
- Винницкая область — 5 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 36 случаев;
- Донецкая область — 39 случаев;
- Житомирская область — 13 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 18 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 50 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 9 случаев;
- Львовская область — 49 случаев;
- Николаевская область — 9 случаев;
- Одесская область — 53 случая;
- Полтавская область — 16 случаев;
- Ровенская область — 7 случаев;
- Сумская область — 31 случай;
- Тернопольская область — 8 случаев;
- Харьковская область — 33 случая;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 26 случаев;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 5 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По информации Министерства здравоохранения, уже более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
За сутки 1 июля 2021 привиты 90 959 человек: первую дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человек.
В течение суток работали:
- 572 мобильные бригады,
- 1546 пунктов прививки;
- 22 центра вакцинации.
По состоянию на 1 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.
Всего с начала прививочной кампании привиты 2 001 132 человека, из них получили одну дозу 2 001 130 человек, полностью иммунизированы – 766 483 человек.
Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине коронавирусной инфекцией заразились 705 человек, из них – 28 детей и 18 медработников.
Также сообщалось, что распространение нового штамма коронавируса Дельта станет испытанием для Украины, стоящей перед угрозой новой волны эпидемии.
Фокус писал о том, что ВОЗ считает, что толпы на стадионах Евро-2020, в пабах и барах в городах-организаторах являются движущей силой нынешнего роста заболеваемости коронавирусом в Европе.