Статистика коронавируса на 2 июля: 33 летальных случая, в лидерах Киев и Одесская область

С начала прививочной кампании в Украине вакцинированы более 2 млн человек, полностью иммунизированы почти 56 тыс украинцев.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 696 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Об этом в пятницу, 2 июля проинформировало в соцсети Facebook Министерство здравоохранения.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы — 439 человек;

летальных случаев — 33;

выздоровели — 1197 человек;

сделано тестирований за сутки — 44088 (в частности методом ПЦР — 19756, методом ИФА — 8924)

исследований тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15408.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2236497 человек;

выздоровели — 2169584 лица;

летальных случаев — 52424;

проведено ПЦР-тестов — 10881002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

[ + – ] Коронавирус в Украине

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 194 случая;

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 36 случаев;

Донецкая область — 39 случаев;

Житомирская область — 13 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 50 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 49 случаев;

Николаевская область — 9 случаев;

Одесская область — 53 случая;

Полтавская область — 16 случаев;

Ровенская область — 7 случаев;

Сумская область — 31 случай;

Тернопольская область — 8 случаев;

Харьковская область — 33 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 26 случаев;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По информации Министерства здравоохранения, уже более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

За сутки 1 июля 2021 привиты 90 959 человек: первую дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы — 55 487 человек.

[ + – ] Вакцинация в Украине

В течение суток работали:

572 мобильные бригады,

1546 пунктов прививки;

22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Всего с начала прививочной кампании привиты 2 001 132 человека, из них получили одну дозу 2 001 130 человек, полностью иммунизированы – 766 483 человек.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине коронавирусной инфекцией заразились 705 человек, из них – 28 детей и 18 медработников.

Также сообщалось, что распространение нового штамма коронавируса Дельта станет испытанием для Украины, стоящей перед угрозой новой волны эпидемии.

Фокус писал о том, что ВОЗ считает, что толпы на стадионах Евро-2020, в пабах и барах в городах-организаторах являются движущей силой нынешнего роста заболеваемости коронавирусом в Европе.