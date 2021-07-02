Статистика коронавірусу станом на 2 липня: 33 летальних випадки, у лідерах Київ та Одеська область

З початку прищеплювальної кампанії в Україні вакциновані понад 2 млн осіб, повністю імунізовані майже 56 тис українців.

За минулу добу в Україні підтвердили 696 нових випадків коронавірусної інфекції.

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Про це в пʼятницю, 2 липня поінформувало в соцмережі Facebook Міністерство охорони здоровʼя.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 439 осіб;

летальних випадків — 33;

одужали — 1 197 осіб;

зроблено тестувань за добу — 44 088 (зокрема методом ПЛР — 19 756, методом ІФА — 8 924)

досліджень тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 408.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 236 497 осіб;

одужали — 2 169 584 особи;

летальних випадків — 52 424;

проведено ПЛР-тестів — 10 881 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

[ + – ] Коронавірус в Україні

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 194 випадки;

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 36 випадків;

Донецька область — 39 випадків;

Житомирська область — 13 випадків;

Закарпатська область — 5 випадків;

Запорізька область — 18 випадків;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 50 випадків;

Кіровоградська область — 5 випадків;

Луганська область — 9 випадків;

Львівська область — 49 випадків;

Миколаївська область — 9 випадків;

Одеська область — 53 випадки;

Полтавська область — 16 випадків;

Рівненська область — 7 випадків;

Сумська область — 31 випадок;

Тернопільська область — 8 випадків;

Харківська область — 33 випадки;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 26 випадків;

Черкаська область — 19 випадків;

Чернівецька область — 5 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За інформацією Міністерства охорони здоровʼя, вже понад два мільйони українців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

За добу 1 липня 2021 прищеплені 90 959 осіб: першу дозу отримали 35 472 особи, повністю імунізовані — 55 487 осіб.

[ + – ] Вакцинація в Україні

Протягом доби працювали:

572 мобільні бригади;

1 546 пунктів щеплення;

22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня 2021 року до листу очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 особа.

Усього з початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 001 132 особи, з них отримали одну дозу 2 001 130 осіб, повністю імунізовані — 766 483 особи.

Нагадаємо, станом на 1 липня в Україні коронавірусною інфекцією заразилися 705 осіб, з них — 28 дітей і 18 медпрацівників.

Також повідомлялося, що поширення нового штаму коронавірусу Дельта стане випробуванням для України, яка стоїть перед загрозою нової хвилі епідемії.

Фокус писав про те, що ВООЗ вважає, що натовпи на стадіонах Євро-2020, в пабах і барах у містах-організаторах є рушійною силою нинішнього зростання захворюваності коронавірусом в Європі.