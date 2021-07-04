В Киеве спецназ СБУ освобождал "захваченного в заложники" посла Израиля (фото)

Тренировка спецназа СБУ проходила на базе хоральной синагоги в центре столицы.

Служба безопасности Украины в воскресенье, 4 июля, провела в центре Киева антитеррористическую тренировку.

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Как информирует в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства, спецназовцы были заняты отработкой освобождения заложников в общественном месте.

Известно, что тренировка прошла на базе хоральной синагоги Бродского (Печерский район Киева).

По легенде, "террористы" захватили в заложники посла Израиля, а также верующих, находящихся в здании синагоги.

[ + – ] Бойцы спецназа [ + – ] В синагоге [ + – ] Бойцы на позиции [ + – ] Захваченные "заложники" [ + – ] Спецназовец СБУ

"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех "заложников", а "злоумышленников" — задержали", – говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме спецназа СБУ в учениях принимали участие подразделения Нацполиции Украины, ГСЧС, Нацгвардии и органов власти.

Напомним, в конце июня на одном из полигонов в зоне проведения ООС танкисты ВСУ и механизированные подразделения отрабатывали сценарий по отражению нападения врага.

А выпускники школы противотанковой артиллерии провели учебные запуски ракет из ПТРК Javelin.

Также сообщалось, что ВСУ провели масштабные учения в Черном море.