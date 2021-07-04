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У Києві спецназ СБУ звільняв "захопленого в заручники" посла Ізраїлю (фото)

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Київ, СБУ, спецназ, вчення,
Фото: t.me/SBUkr | Навчання СБУ

Тренування спецназу СБУ проходило на базі хоральної синагоги в центрі столиці.

Служба безпеки України в неділю, 4 липня, провела в центрі Києва антитерористичне тренування.

Як інформує у своєму Telegram-каналі прес-служба відомства, спецназівці були зайняті відпрацюванням звільнення заручників в громадському місці.

Відомо, що тренування пройшло на базі хоральної синагоги Бродського (Печерський район Києва).

За легендою, "терористи" захопили в заручники посла Ізраїлю, а також віруючих, які перебували в будівлі синагоги.

бійці спецназу
бійці спецназу
У синагозі
У синагозі
Бійці на позиції
Бійці на позиції
Захоплені "заручники"
Захоплені "заручники"
спецназівець СБУ
спецназівець СБУ
бійці спецназу
У синагозі
Бійці на позиції
Захоплені "заручники"
спецназівець СБУ

"В результаті антитерористичної операції спецназівці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" – затримали", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що крім спецназу СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Нацполіціі України, ДСНС, Нацгвардії і органів влади.

Нагадаємо, в кінці червня на одному з полігонів у зоні проведення ООС танкісти ВСУ і механізовані підрозділи відпрацьовували сценарій з відбиття нападу ворога.

А випускники школи протитанкової артилерії провели навчальні запуски ракет з ПТРК Javelin.

Також повідомлялося, що ВСУ провели масштабні навчання в Чорному морі.