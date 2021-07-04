У Києві спецназ СБУ звільняв "захопленого в заручники" посла Ізраїлю (фото)
Тренування спецназу СБУ проходило на базі хоральної синагоги в центрі столиці.
Служба безпеки України в неділю, 4 липня, провела в центрі Києва антитерористичне тренування.
Як інформує у своєму Telegram-каналі прес-служба відомства, спецназівці були зайняті відпрацюванням звільнення заручників в громадському місці.
Відомо, що тренування пройшло на базі хоральної синагоги Бродського (Печерський район Києва).
За легендою, "терористи" захопили в заручники посла Ізраїлю, а також віруючих, які перебували в будівлі синагоги.
"В результаті антитерористичної операції спецназівці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників", а "зловмисників" – затримали", — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що крім спецназу СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Нацполіціі України, ДСНС, Нацгвардії і органів влади.
Нагадаємо, в кінці червня на одному з полігонів у зоні проведення ООС танкісти ВСУ і механізовані підрозділи відпрацьовували сценарій з відбиття нападу ворога.
А випускники школи протитанкової артилерії провели навчальні запуски ракет з ПТРК Javelin.
Також повідомлялося, що ВСУ провели масштабні навчання в Чорному морі.