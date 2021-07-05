Знойная жара вернется в Украину: когда ждать тепла свыше +30 и ухода дождей (фото)

После смены погодных условий в некоторых областях Украины температура днем будет составлять до +33 градусов.

Погода в Украине в ближайшее время ожидается жаркой. Синоптики утверждают, что с четверга во всех областях прекратятся осадки, сообщает пресс-служба Украинского гидрометеоцентра.

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По словам синоптиков, до конца текущей недели дневные температурные максимумы в Украине будут составлять +28-33 градусов. Изменение погоды связано с приходом антициклона CORNELIEKE,

Антициклон CORNELIEKE сменит циклон, из-за которого во многих районах идут дожди с грозами. В Укргидрометеоцентре отмечают, что в городе Раздельная под Одессой за сутки выпало 72 мм осадков.

"В последние дни над южными областями Украины размещается поле низкого атмосферного давления (или циклон) и это атмосферное образование способствует неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами во многих областях нашей страны. Наибольшим образом ощущают его влияние южные и центральные области. В частности в Одесской области (г. Раздельная) за прошедшие сутки выпало до 72 мм осадков", — говорится в сообщении.

Погода завтра, 6 июля, будет дождливой во всех регионах Украины, кроме Закарпатской. В центральных, южных и восточных регионах дожди будут сопровождаться грозами.

[ + – ] Погода в Украине Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

[ + – ] Осадки в Украине Фото: укргидрометцентр

[ + – ] Погода в Украине Фото: укргидрометцентр

Погода завтра, 6 июля, будет дождливой во всех регионах Украины, кроме Закарпатской. В центральных, южных и восточных же дожди будут сопровождаться грозами.

Ранее Фокус рассказывал, что непогода накрыла Бердянск. Там к вечеру воскресенья началась сильная гроза, которая сопровождалась шквальным ветром. Синоптики предупредили, что скорость ветра будет достигать до 11 м/с, а при грозах ожидаются порывы до 20 м/с.

Также Фокус сообщал, что Ровно накрыл мощный дождь и ливни. В некоторых районах города очевидцы видели песчаную бурю. Автовокзал Ровно сильно пострадал от непогоды, и там произошел разрыв линии электропередач.