Нестерпна спека повернеться в Україну: коли чекати тепла понад +30 і відходу дощів (фото)
Після зміни погодних умов у деяких областях України температура вдень становитиме до +33 градусів.
Погода в Україні найближчим часом очікується запеклою. Синоптики стверджують, що з четверга в усіх областях припиняться опади, повідомляє пресслужба Українського гідрометеоцентру.
За словами синоптиків, до кінця поточного тижня денні температурні максимуми в Україні становитимуть +28-33 градусів. Зміна погоди повʼязана з приходом антициклону CORNELIEKE.
Антициклон CORNELIEKE змінить циклон, через який в багатьох районах йдуть дощі з грозами. В Укргідрометеоцентрі зазначають, що в місті Роздільна під Одесою за добу випало 72 мм опадів.
"В останні дні над південними областями України розміщується поле низького атмосферного тиску (або циклон) і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами в багатьох областях нашої країни. Найбільше відчувають його вплив південні та центральні області. Зокрема в Одеській області (м. Роздільна) за минулу добу випало до 72 мм опадів", — йдеться в повідомленні.
Погода завтра, 6 липня, буде дощовою в усіх регіонах України, крім Закарпатської. У центральних, південних і східних регіонах дощі будуть супроводжуватися грозами.
Раніше Фокус розповідав, що негода накрила Бердянськ. Там до вечора неділі почалася сильна гроза, яка супроводжувалася шквальним вітром. Синоптики попередили, що швидкість вітру сягатиме до 11 м/с, а під час грози очікуються пориви до 20 м/с.
Також Фокус повідомляв, що Рівне накрив потужний дощ і зливи. У деяких районах міста очевидці бачили піщану бурю. Автовокзал Рівне сильно постраждав від негоди, і там стався розрив лінії електропередач.