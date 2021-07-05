Нестерпна спека повернеться в Україну: коли чекати тепла понад +30 і відходу дощів (фото)

Після зміни погодних умов у деяких областях України температура вдень становитиме до +33 градусів.

Погода в Україні найближчим часом очікується запеклою. Синоптики стверджують, що з четверга в усіх областях припиняться опади, повідомляє пресслужба Українського гідрометеоцентру.

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За словами синоптиків, до кінця поточного тижня денні температурні максимуми в Україні становитимуть +28-33 градусів. Зміна погоди повʼязана з приходом антициклону CORNELIEKE.

Антициклон CORNELIEKE змінить циклон, через який в багатьох районах йдуть дощі з грозами. В Укргідрометеоцентрі зазначають, що в місті Роздільна під Одесою за добу випало 72 мм опадів.

"В останні дні над південними областями України розміщується поле низького атмосферного тиску (або циклон) і це атмосферне утворення сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами в багатьох областях нашої країни. Найбільше відчувають його вплив південні та центральні області. Зокрема в Одеській області (м. Роздільна) за минулу добу випало до 72 мм опадів", — йдеться в повідомленні.

Погода завтра, 6 липня, буде дощовою в усіх регіонах України, крім Закарпатської. У центральних, південних і східних регіонах дощі будуть супроводжуватися грозами.

[ + – ] Погода в Україні Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

[ + – ] Опади в Україні Фото: укргідрометцентр

[ + – ] Погода в Україні Фото: укргідрометцентр

Раніше Фокус розповідав, що негода накрила Бердянськ. Там до вечора неділі почалася сильна гроза, яка супроводжувалася шквальним вітром. Синоптики попередили, що швидкість вітру сягатиме до 11 м/с, а під час грози очікуються пориви до 20 м/с.

Також Фокус повідомляв, що Рівне накрив потужний дощ і зливи. У деяких районах міста очевидці бачили піщану бурю. Автовокзал Рівне сильно постраждав від негоди, і там стався розрив лінії електропередач.