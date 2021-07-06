Госкино Украины запретило "Не родись красивой" и еще шесть картин

Фильмы и сериалы запретили показывать в стране, поскольку актеры, которые в них снимались, внесены в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности

В Украине в первом полугодии 2021 года запретили семь фильмов и сериалов, снятых в Украине и России. Об этом сообщает сайт Государственного агентства по вопросам кино.

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Речь, в частности, идет о таких фильмах, как "Ищите маму" (Россия, 2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013), "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006), "Одноклассницы" (Россия, 2007), "Счастливого пути!" (Россия, 2008), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005) и "Офицерские жены" (Украина, 2015).

Их демонстрация и распространение на территории Украины запрещены, поскольку актеры, которые в них снимались, внесены в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Среди них — актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актер Константин Кабанов и его коллега Роман Курцина.

Примечательно, что в "Не родись красивой" Константин Кабанов сыграл роль охранника, однако и это стало поводом для запрета популярного сериала в Украине.

В Украине тем временем снимают отечественную версию сериала "Не родись красивой" — "Моя улюблена страшко". Как и российский аналог, это будет адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty" ("Некрасивая Бетти"). Сериал адаптирован в более чем 20 странах и дублировался на 25 языках. В прошлом десятилетии колумбийский сериал включили в Книгу рекордов Гиннеса как самую успешную теленовеллу в истории.

Напомним также, что Государственное агентство Украины по вопросам кино создало сайт о всех украинских фильмах, которые снимались украинскими компаниями в период с 1911 по 2021 годы. В базу внесли данные о 2157 кинолентах и 384 компаниях производителей и 12 713 актерах украинского кино.

Напомним, в 2020 году при поддержке Госкино в прокат вышло 20 украинских фильмов. Также за весь 2020 год Госкино не запретило ни одного российского фильма.