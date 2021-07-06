Держкіно України заборонило "Не народися вродливою" і ще шість картин

Фільми та серіали заборонили показувати в країні, оскільки актори, які в них знімалися, внесені до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

В Україні в першому півріччі 2021 року заборонили сім фільмів і серіалів, знятих в Україні та Росії. Про це повідомляє сайт Державного агентства з питань кіно.

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Мова, зокрема, йде про такі фільми, як "Шукайте маму" (Росія, 2012), "Не плач за мною, Аргентино!" (Росія, 2012-2013), "Не народися вродливою" (Росія, 2005-2006), "Однокласниці" (Росія, 2007), "Щасливої дороги!" (Росія, 2008), "Алі-Баба і сорок розбійників" (Україна, 2005) і "Офіцерські дружини" (Україна, 2015).

Їх демонстрація і розповсюдження на території України заборонені, оскільки актори, які в них знімалися, внесені до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Серед них — актриса Юлія Глібова, співак Денис Клявер, актор Костянтин Кабанов і його колега Роман Курцин.

Примітно, що в "Не народися вродливою" Костянтин Кабанов зіграв роль охоронця, однак і це стало приводом для заборони популярного серіалу в Україні.

В Україні тим часом знімають вітчизняну версію серіалу "Не народися вродливою" — "Моя улюблена страшко". Як і російський аналог, це буде адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty" ("Неприваблива Бетті"). Серіал адаптований у понад 20 країнах і дублювався 25 мовами. У минулому десятилітті колумбійський серіал включили в Книгу рекордів Гіннеса як найуспішнішу теленовелу в історії.

Нагадаємо також, що Державне агентство України з питань кіно створило сайт про всі українські фільми, які знімалися українськими компаніями в період з 1911 по 2021 роки. У базу внесли дані про 2157 кінострічок та 384 компанії виробників і 12 713 акторів українського кіно.

Нагадаємо, у 2020 році за підтримки Держкіно в прокат вийшло 20 українських фільмів. Також за весь 2020 рік Держкіно не заборонило жодного російського фільму.