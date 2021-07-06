В летних квитанциях киевлян появится авансовый платеж за отопление, — КГГА

Благодаря изменению, утверждают чиновники, бытовые потребители смогут наперед оплатить коммунальные услуги и "снизить нагрузку на семейный бюджет зимой".

Жителям Киева в июле в платежки за июнь внесут авансовый платеж за отопление, сообщается на официальном сайте КГГА.

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В платежках будет отображаться рекомендованная сумма за оплату коммунальной услуги наперед. Чиновники утверждают, что жители Киева могут наперед заплатить за отопление, чтобы не накапливать долги за коммуналку и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой.

"В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", — говорится в сообщении.

Как известно, в Украине с 20 мая перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго, которые учитывали аспект работы теплоснабжающих в процессе предоставления услуг бытовым потребителям. После этого монополист "Нафтогаз" изменил расценки и условия для закупки топлива, отменив механизмы послеоплаты.

В "Киевтеплоэнерго" предупредили, что сумма рекомендованного платежа, которую внесут в платежки за июнь 2021, определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде, и составляет около 10 грн/квадратный метр отапливаемой площади жилья.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде. Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в лицевых счетах клиентов как переплата. То есть фактически киевляне платят наперед и гарантированно меньше платят зимой", — заявил директор одного из подразделения "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Ранее Фокус сообщал, что киевлянину пришла платежка с долгом в 150 тысяч гривен за отопление. По словам мужчины, первые платежки с баснословными суммами впервые стали приходить еще в 2019 году, а "счастливую" платежку с долгом в 150 тысяч гривен он получил по возвращению в Украину.

Также Фокус рассказывал, что тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 50%. По прогнозу Минэкономики, до конца 2024 года тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей в Украине повысятся на 55,4%, а на холодную воду — на 46,9%.