"Голосеевского стрелка" арестовали на два месяца

Иван Мартынюк пробудет в СИЗО до 7 сентября и не сможет внести залог. Его защита с решением суда не согласна и будет подавать апелляцию.

В пятницу, 9 июля, Голосеевский суд Киева избрал избрал меру пресечения Ивану Мартынюку в виде двух месяцев содержания под стражей — до 7 сентября — без права внесения залога. Об этом сообщает "ТСН", чей корреспондент присутствовал в зале судебных заседаний.

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Мартынюка, которого СМИ уже прозвали "голосеевским стрелком", подозревают в покушении на убийство нескольких лиц.

Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры. Защита подозреваемого утверждала, что такая мера пресечения не будет справедливой, поскольку нет никаких доказательств, что Мартынюк совершал выстрелы умышленно.

После оглашения решения о взятии под стражу адвокат подозреваемого Татьяна Охримчук заявила, что его сторона будет подавать апелляцию и требовать более мягкой меры пресечения.

В свою очередь, патрульный полицейский Сергей Василенко, которому Мартынюк нанес огнестрельное ранение из охотничьего ружья, чувствует себя удовлетворительно и уже хочет вернуться на службу в полицию. Фотографию с ним опубликовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

До этого во время суда Мартынюк объяснил, почему открыл огонь в жилом доме. По его словам, сначала он распылил слезоточивый газ, когда неизвестные люди пытались взломать замок его дома, а уже после, когда дверь начали спиливать электроинструментом, он начал стрелять. Подозреваемый в покушении на полицейского заявил, что ему не показали решение суда и не предоставили адвоката перед взломом квартиры.

Напомним, что 7 июля в Голосеевском районе Киева задержали мужчину, который ранил полицейского и гражданского. Как рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко, бойцы "КОРДа" штурмовали квартиру уже после начала возгорания.

Патрульный Сергей Василенко получил тяжелую травму в результате стрельбы в Голосеево. Как рассказал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас медики пытаются спасти руку полицейского и собирают кости кисти по частям.