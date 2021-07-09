"Голосіївського стрілка" заарештували на два місяці

Іван Мартинюк пробуде в СІЗО до 7 вересня і не зможе внести заставу. Його захист із рішенням суду не згоден і подаватиме апеляцію.

У пʼятницю, 9 липня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід Івану Мартинюку у вигляді двох місяців утримання під вартою — до 7 вересня — без права внесення застави. Про це повідомляє "ТСН", чий кореспондент був присутній в залі судових засідань.

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Мартинюка, якого ЗМІ вже прозвали "Голосіївським стрільцем", підозрюють у замаху на вбивство кількох осіб.

Так, суд повністю задовольнив вимогу прокуратури. Захист підозрюваного стверджував, що такий запобіжний захід не буде справедливим, оскільки немає жодних доказів, що Мартинюк здійснював постріли навмисне.

Після оголошення рішення про взяття під варту адвокатка підозрюваного Тетяна Охрімчук заявила, що його сторона подаватиме апеляцію і вимагатиме більш мʼякою запобіжного заходу.

Зі свого боку, патрульний поліцейський Сергій Василенко, якому Мартинюк завдав вогнепальне поранення з мисливської рушниці, почувається задовільно і вже хоче повернутися на службу в поліцію. Фотографію з ним опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

До цього під час суду Мартинюк пояснив, чому відкрив вогонь у житловому будинку. За його словами, спочатку він розпорошив сльозогінний газ, коли невідомі люди намагалися зламати замок його будинку, а вже після, коли двері почали спилювати електроінструментом, він почав стріляти. Підозрюваний у замаху на поліцейського заявив, що йому не показали рішення суду і не надали адвоката перед зломом квартири.

Нагадаємо, що 7 липня в Голосіївському районі Києва затримали чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного. Як розповів глава столичної поліції Андрій Крищенко, бійці "КОРДа" штурмували квартиру вже після початку загоряння.

Патрульний Сергій Василенко отримав важку травму внаслідок стрілянини в Голосієво. Як розповів заступник голови МВС Антон Геращенко, зараз медики намагаються врятувати руку поліцейського і збирають кістки кисті по частинах.