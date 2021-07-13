"Купаться запрещено!": в Ивано-Франковске ввели штраф в 50 тыс грн после трагедии

В Украине началась волна несчастных случаев на воде, только в Ивано-Франковске на выходных погибли два человека, поэтому горожанам запретили заходить в воду.

С 13 июля в Ивано-Франковске будут штрафовать на 50 тысяч гривен за купание в реке Быстрица. Об этом на своей странице в Facebook объявил мэр города Руслан Марцинкив.

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Он напомнил, что в Украине началась волна трагических случаев на воде, только за последние сутки утонули 30 человек. В связи с этим Руслан Марцкникив провел оперативное совещание и поручил ограничить купание по пешеходным мостом, где недавно погибли люди. Контролировать ситуацию будут аварийно-спасательная группа МАРС, а также сотрудники Муниципальной инспекции "Добродий", полиции, Национальной гвардии

"Патрули будут дежурить с утра до вечера! Также разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", — подчеркнул мэр.

На прошлых выходных в Быстрице Солотвинской утонули два человека. По словам Романа Марцинкива, водолазы обследовали дно под пешеходным мостом и не налшли там опасных предметов, однако купаться в водоемах все равно запретили. Он попросил горожан не употреблять алкоголь на берегу, а родителей — внимательно следить за детьми. Мэр добавил, что уже в ближайшее время власти начнут менять русло реки, если позволит погода.

Ранее в Ивано-Франковской области мужчина утонул, спасая своих детей в реке. Очевидцы рассказали, что отец глубоко нырял, выталкивая дочерей на поверхность Днестра в Козине. Когда же две девочки оказались на мели, мужчина пропал из виду, его тело нашли через два дня.

В Запорожье подросток утонул в Днепре, ведь ему вовремя не помогли взрослые. 14-летнего мальчика пытались реанимировать почти час, однако в его легких было слишком много воды.

Писали также, что в Одессе загорали рядом с телом утонувшего мужчины на пляже. Погибшего пенсионера вытащили из воды и оставили на берегу, где он пролежал несколько часов, накрытый тканью.