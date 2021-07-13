"Купатися заборонено!": В Івано-Франківську ввели штраф у 50 тис грн після трагедії

В Україні почалася хвиля нещасних випадків на воді, тільки в Івано-Франківську на вихідних загинули дві людини, тому городянам заборонили заходити у воду.

З 13 липня в Івано-Франківську штрафуватимуть на 50 тисяч гривень за купання в річці Бистриця. Про це на своїй сторінці у Facebook оголосив мер міста Руслан Марцінків.

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Він нагадав, що в Україні почалася хвиля трагічних випадків на воді, тільки за останню добу потонули 30 осіб. У звʼязку з цим Руслан Марцінків провів оперативну нараду і доручив обмежити купання на пішохідному мосту, де нещодавно загинули люди. Контролювати ситуацію будуть аварійно-рятувальна група МАРС, а також співробітники Муніципальної інспекції "Добродій", поліції, Національної гвардії

"Патрулі чергуватимуть з ранку до вечора! Також розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", — підкреслив мер.

На минулих вихідних у Бистриці Солотвинській потонули дві людини. За словами Романа Марцінківа, водолази обстежили дно під пішохідним мостом і не знайшли там небезпечних предметів, проте купатися у водоймах все одно заборонили. Він попросив городян не вживати алкоголь на березі, а батьків — уважно стежити за дітьми. Мер додав, що вже найближчим часом влада почне міняти русло річки, якщо дозволить погода.

Раніше в Івано-Франківській області чоловік втопився, рятуючи своїх дітей у річці. Очевидці розповіли, що батько глибоко пірнав, виштовхуючи дочок на поверхню Дністра в Козині. Коли ж дві дівчинки залишилися ні з чим, чоловік зник з очей, його тіло знайшли через два дні.

У Запоріжжі підліток втопився в Дніпрі, адже йому вчасно не допомогли дорослі. 14-річного хлопчика намагалися реанімувати майже годину, проте в його легенях було занадто багато води.

Писали також, що в Одесі засмагали поруч з тілом потонулого чоловіка на пляжі. Загиблого пенсіонера витягли з води і залишили на березі, де він пролежав кілька годин, накритий тканиною.