На пляжі в Одесі люди загоряли поруч із тілом потонулого чоловіка (фото, відео)

Тіло чоловіка знайшли на території орендованого пляжу в Одесі, а при собі загиблий мав пенсійне посвідчення.

У понеділок вранці, 12 липня, на одеському пляжі знайшли тіло 83-річного пенсіонера, повідомляє місцеве видання 048.ua.

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Інформацію про трагедію на пляжі в Одесі підтвердили в Департаменті муніципальної безпеки при Одеській міськраді.

Відомо, що рятувальників проінформували про виявлення тіла у воді о 08:50 ранку.

"Нашим рятувальникам надійшло повідомлення десь о 08:50 ранку, що знайдене тіло у воді. Вони прибули на орендований пляж, викликали поліцію, витягли тіло з води, оскільки без рятувальників його не можуть дістати. З 9 ранку почала працювати слідчо-оперативна група", — розповіли в Департаменті.

Telegram-канал "Одеса Info" повідомляє, що чоловік потонув на пляжі Аркадія. Відпочивальники помітили у воді тіло без ознак життя, а при собі загиблий мав пенсійне посвідчення.

"Тіло без ознак життя помітили у воді відпочивальники. При собі чоловік мав пенсійне посвідчення, завдяки якому вдалося встановити, що загиблому 83 роки", — підкреслили в Telegram-каналі.

[ + – ] Труп на пляжі Одеси

Ще один Telegram-канал "Perepichka News" стверджує, що тіло 83-річного чоловіка, який потонув в Одесі, кілька годин не забирали. Труп накрили тканиною на пляжі, а відпочивальників цей факт навіть не збентежив.

"На одеському пляжі з 8 ранку лежав труп 83-річного діда. Його ніхто не забирав, натомість тіло просто накрили тканиною і залишили в такому вигляді на 4 години. Нікого з відпочивальників неживий сусід не збентежив: у кількох метрах від небіжчика люди продовжили засмагати", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] НП на пляжі Аркадія в Одесі

Раніше Фокус повідомляв, що в Івано-Франківській області чоловік втопився, рятуючи своїх дітей в Дністрі. Батько почав пірнати на глибину, намагаючись виштовхнути дітей на поверхню. Чоловік зник із поля зору після того, як врятував дочок.

Також Фокус розповідав, що на Київському морі зникла сімʼя. Подружжя з двома дітьми плавали на водосховищі на надувних матрацах, а сильний вітер відніс їх далеко від берега. Одну з дівчаток дістали з води майже відразу, але вона померла. Пізніше були знайдені тіла ще однієї дитини і батька.