На пляже в Одессе люди загорали рядом с телом утонувшего мужчины (фото, видео)

Тело мужчины обнаружили на территории арендованного пляжа, а при себе погибший имел пенсионное удостоверение.

В понедельник утром, 12 июля, на одесском пляже нашли тело 83-летнего пенсионера, сообщает местное издание 048.ua.

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Информацию о трагедии на пляже в Одессе подтвердили в Департаменте муниципальной безопасности при Одесском горсовете.

Известно, что спасателей проинформировали об обнаружении тела в воде в 8:50 утра.

"Нашим спасателям пришло уведомление где-то в 8.50 утра, что найдено тело в воде. Они прибыли на арендованный пляж, вызвали полицию, вытащили тело из воды, так как без спасателей его не могут достать. С 9 утра начала работать следственно-оперативная группа", — рассказали в Департаменте.

Telegram-канал "Одесса Info" сообщает, что мужчина утонул на пляже Аркадия. Отдыхающие заметили в воде тело без признаков жизни, а при себе погибший имел пенсионное удостоверение.

"Тело без признаков жизни заметили в воде отдыхающие. При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, благодаря которому удалось установить, что погибшему 83 года", — подчеркнули в Telegram-канале.

[ + – ] Труп на пляже Одессы

Еще один Telegram-канал "Perepichka News" утверждает, что тело 83-летнего мужчины, утонувшего в Одессе, несколько часов не забирали. Труп накрыли тканью на пляже, а отдыхающих этот факт даже не смутил.

"На одесском пляже с 8 утра лежал труп 83-летнего деда. Забирать его никто не стал, вместо этого тело просто накрыли тканью и оставили в таком виде на 4 часа. Никого из отдыхающих безжизненный сосед не смутил: в паре метров от покойника люди продолжили загорать", — говорится в сообщении.

[ + – ] ЧП на пляже Аркадия в Одессе

Ранее Фокус сообщал, что в Ивано-Франковской области мужчина утонул, спасая своих детей в Днестре. Отец начал нырять на глубину, пытаясь вытолкнуть детей на поверхность. Мужчина исчез из поля зрения после того, как спас дочерей.

Также Фокус рассказывал, что на Киевском море исчезла семья. Супруги с двумя детьми плавали на водохранилище на надувных матрацах, а сильный ветер отнес их далеко от берега. Одну из девочек достали из воды почти сразу, но она скончалась. Позже были найдены тела еще одного ребенка и отца.