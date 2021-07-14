Полиция открыла производство об угрозе убийства нардепа Юрченко после ДТП во Львове, - СМИ

Правоохранители также проверяют, пытался ли пострадавший отобрать телефон у знакомой депутата, которая ехала вместе с ним.

Национальная полиция открыла два уголовных производства после дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Александра Юрченко во Львове. Об этом пишет агентство "Українські новини" по информации от источника в правоохранительных органах.

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Как сообщил правоохранитель, первое уголовное производство открыли по факту угрозы убийством Александру Юрченко, а второе — по заявлению пассажирки. Полиция проверяет, пытался ли другой участник конфликта отобрать телефон у знакомой депутата, такие действия могут квалифицировать, как разбойное нападение.

Потерпевший в результате ДТП во Львове Всеволод Боровец заявил "Українським новинам", что обратился в Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное производство против Александра Юрченко, которого исключили из фракции "Слуга народа". Он не рассказал, какое решение приняли детективы и внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований.

8 июля стало известно, что нардеп Александр Юрченко устроил ДТП во Львове. По предварительной информации, парламентарий выезжал с платной парковки на Ford Mustang и столкнулся с автомобилем, стоящим в пробке. Он пытался покинуть место ДТП и заблокировал дорогу другим участникам движения. Сообщалось также, что пострадавший водитель снимал происходящее на камеру, а депутат пытался выбить телефон у него из рук. Полицейские предположили, что Александр Юрченко был в состоянии наркотического опьянения, поэтому предложили провести освидетельствование. Результат анализа показал наличие наркотических веществ.

Позже нардеп Гео Лерос показал медицинское заключение, согласно которому Александр Юрченко в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Он добавил, что Юрченко требовал открыть уголовное производство против жителя Львовской области, чей автомобиль он повредил. Сам Александр Юрченко заявил, что результаты экспертизы сфальсифицировали в одной из клиник Львова. По словам нардепа, он повторно сдал анализы в нескольких клиниках Киева, чтобы доказать свою невиновность. Он утверждает, что лишь слегка зацепил Volkswagen Jetta во Львове.