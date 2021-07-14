Поліція відкрила провадження про загрозу вбивства нардепа Юрченка після ДТП у Львові, — ЗМІ

Правоохоронці також перевіряють, чи намагався потерпілий забрати телефон у знайомої депутата, яка їхала разом із ним.

Національна поліція відкрила два кримінальні провадження після дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Юрченка у Львові. Про це пише агентство "Українські новини" за інформацією від джерела в правоохоронних органах.

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Як повідомив правоохоронець, перше кримінальне провадження відкрили за фактом погрози вбивством Олександру Юрченку, а друге — за заявою пасажирки. Поліція перевіряє, чи намагався інший учасник конфлікту забрати телефон у знайомої депутата, такі дії можуть кваліфікувати, як розбійний напад.

Потерпілий внаслідок ДТП у Львові Всеволод Боровець заявив "Українським новинам", що звернувся до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Олександра Юрченка, якого виключили з фракції "Слуга народу". Він не розповів, яке рішення ухвалили детективи і внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

8 липня стало відомо, що нардеп Олександр Юрченко влаштував ДТП у Львові. За попередньою інформацією, парламентарій виїжджав із платного паркування на Ford Mustang і зіткнувся з автомобілем, який стояв у заторі. Він намагався покинути місце ДТП і заблокував дорогу іншим учасникам руху. Повідомлялося також, що потерпілий водій знімав те, що відбувається, на камеру, а депутат намагався вибити телефон у нього з рук. Поліцейські припустили, що Олександр Юрченко був у стані наркотичного спʼяніння, тому запропонували провести огляд. Результат аналізу показав наявність наркотичних речовин.

Пізніше нардеп Гео Лерос показав медичний висновок, згідно з яким Олександр Юрченко в момент ДТП перебував у стані наркотичного спʼяніння. Він додав, що Юрченко вимагав відкрити кримінальне провадження проти жителя Львівської області, чий автомобіль він пошкодив. Власне Олександр Юрченко заявив, що результати експертизи сфальсифікували в одній з клінік Львова. За словами нардепа, він повторно здав аналізи в декількох клініках Києва, щоб довести свою невинність. Він стверджує, що лише злегка зачепив Volkswagen Jetta у Львові.